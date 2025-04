Visite gratuite in piazza Guerrazzi sabato 12 aprile

Cecina (Li), 8 aprile 2025 – Sabato 12 aprile circa 20 operatori sanitari, tra medici internisti, infermieri e volontari, saranno a disposizione in Piazza Guerrazzi, dalle 10 alle 17, per misurare i parametri vitali e fornire consulenze personalizzate. L’iniziativa rientra tra quelle organizzate in tutta Italia in occasione della Giornata Nazionale della Prevenzione promossa dalla Fondazione Fadoi (Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti) insieme ad Animo (Associazione Nazionale degli Infermieri di Medicina) e in collaborazione con la Croce Rossa Italiana. All’evento, che si svolge con il patrocinio dall'Azienda USL Toscana nord ovest, del Comune di Cecina, dall'Ordine dei Medici di Livorno e dall'Ordine degli infermieri di Livorno, parteciperanno anche studenti del corso di laurea in Infermieristica.

“La salute è un diritto fondamentale – spiega Patrizia Fenu, direttrice del reparto di Medicina Interna all’ospedale di Cecina – e la prevenzione è la chiave per garantirla. Questa iniziativa nasce dall'esigenza di portare la prevenzione al di fuori dei luoghi istituzionali della cura, coinvolgendo chi passeggia nelle nostre città. Gli internisti, che da sempre si occupano delle malattie croniche più frequenti nella popolazione, come ipertensione arteriosa, diabete, obesità, scompenso cardiaco, bronchite cronica e infezioni, vogliono così sensibilizzare i cittadini sull'importanza di adottare stili di vita sani. La piazza Guerrazzi di Cecina è stata per questo scelta come uno dei luoghi chiave per questa iniziativa. Qui, medici e infermieri della Medicina di Cecina misureranno il peso, la glicemia e il colesterolo, e distribuiranno materiale informativo prodotto dalla Fondazione Fadoi, mirato a educare la popolazione sulla prevenzione delle patologie più comuni e sull'importanza di una dieta equilibrata e di una corretta terapia. Inoltre, verranno fornite informazioni sui programmi vaccinali per le persone fragili e i malati cronici, sottolineando l'importanza dell’adesione anche per gli adulti. Siamo entusiasti di portare la Medicina e la Prevenzione direttamente nelle piazze, dove possiamo interagire con i cittadini in un contesto informale. Crediamo fermamente che la prevenzione debba essere un impegno collettivo e che ogni persona possa fare la differenza nella propria salute. Questa giornata rappresenta un'opportunità unica per sensibilizzare e informare, e siamo pronti a rispondere a tutte le domande dei partecipanti”.

“La giornata – conclude la primaria Fenu – rappresenta un'importante opportunità per tutti. Partecipare significa prendersi cura della propria salute e di quella degli altri, contribuendo a costruire una comunità più sana e consapevole. Per questo mi preme ringraziare tutti i medici e gli infermieri che si sono resi disponibili, l'Azienda USL Toscana nord ovest che ha da subito sostenuto l’iniziativa, la sindaca Lia Burgalassi, il personale amministrativo e il Comandante dei Vigili Urbani del Comune di Cecina Armando Ore per aver collaborato fattivamente, la dottoressa Beatrice Pisani, referente Animo per la Toscana, che con il suo lavoro e la sua esperienza ha reso possibile la manifestazione e tutti coloro che in questi mesi si sono adoperati alla organizzazione di questa giornata".