Restano accesi i riflettori sulla vicenda che ha portato al sequestro della terrazza panoramica attigua alla discoteca del locale ’Precisamente a Calafuria’ di Simone Gonnelli. Ad intervenire è la la Polizia Amministrativa del Comune che replica alle affermazioni di Simone Gonnelli rilasciate in alcune interviste televisive. La Naziona aveva cercato al Calafuria l’11 agosto Gonnelli per avere la sua versione dei fatti, ma al suo posto aveva risposto il personale spiegando che non era reperibile. Tuttavia Gonnelli nelle interviste televisive di ieri ha dichiarato di "avere agito nel rispetto delle regole" e che "l’unico diniego avuto dagli uffici comunali ha riguardato l’ampliamento della capienza del locale" e di essere stato "vittima di un corto circuito burocratico". "Diversamente da quanto afferma Gonnelli, il sequestro della terrazza di Precisamente a Calafuria con la relativa ordinanza di interdizione quale sala da ballo, non è avvenuta come lui dice per un corto circuito burocratico, - ribatte la Polizia Amministrativa del Comune - ma per la mancanza di requisiti edilizi e urbanistici (in primis l’agibilità) e della documentazione tecnica obbligatoria per legge". L’ordinanza di cessazione dell’attività sulla terrazza - aggiunge la Polizia Amministrativa - ma è prevista dal Tulps (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) in quanto è stata esercitata l’ attività di trattenimento danzante nella terrazza esterna senza autorizzazione". . Non solo: "Da una verifica effettuata all’Ufficio Edilizia del Comune risulta che l’immobile presenta numerose opere abusive".