“Turisti occhio, potreste saltare in aria”: Piombino, volantino choc

Piombino (Livorno), 15 aprile 2023 “Cari turisti, occhio perché con il rigassificatore attivo potreste saltare in aria”. E’ questo il senso del messaggio contenuto in un volantino diffuso a Piombino. I turisti sono quelli che, in quest’estate alle porte, affolleranno le banchine del porto piombinese per prendere il traghetto per l’Elba e per la Sardegna.

A diffondere il volantino sono stati i movimento no rigassificatore, quei gruppi che da tempo si schierano contro la Golar Thundra, la nave già attraccata al porto e gestita da Snam che negli intenti vuole affrancare almeno in parte l’Italia dal gas russo. Una vera e propria centrale del gas che smisterà il prodotto via terra.

La battaglia dei comitati no rigassificatore in questi mesi è stata molto dura. Ma adesso è polemica per il volantino.

"State andando a prendere la nave per l’Elba? – si legge nel foglio – Complimenti, aveve vinto l’opportunità di navigare in acque interdette e la possibilità di saltare in aria insieme a noi grazie alla nave gasiera già piena di Gnl che troverete ormeggiata a un tiro di fionda dalla vostra imbarcazione”.

Il messaggio dei no-rigassificatore prosegue: “Scusate l’ironia – scrivono sempre rivolti ai turisti – Secondo le leggi vigenti Piombino è zona d’interdizione totale. Eppure il Governo ha aggirato ogni norma di sicurezza, mettendo a repentaglio la nostra e la vostra vita, esclusivamente per interessi personali e politico-economici”.

Il messaggio è firmato da comitato Salute Pubblica, comitato La Piazza, gazebo 8 Giugno, comitati Liberi Insieme. Un’iniziativa che crea ovviamente polemiche sul metodo della protesta di chi è contrario al rigassificatore.