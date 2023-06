Volontariato livornese in lutto: è morta Odette Volpi, presidente onorario della Svs

Livorno, 18 giugno 2023 – Un gravissimo lutto ha colpito la città di Livorno: è morta Odette Volpi, presidente emerita della Società Volontaria di Soccorso Pubblica Assistenza. Una vita trascorsa a disposizione del prossimo, la sua: insegnante, è stata impegnata dal volontariato alla politica, avendo ricoperto anche il ruolo di assessora provinciale. E’ stata una vera colonna della Svs, di cui è stata per diversi mandati vicepresidente della SVS di Livorno, fino a diventarne presidente dopo Oscar Cafferata.

La salma è da questa mattina nella camera ardente allestita nel salone soci della Svs di via San Giovanni 30, dove rimarrà fino alla partenza per la funzione religiosa prevista per lunedì 19 giugno alle ore 15, nella chiesa di Sant’Andrea.