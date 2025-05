Voucher per la frequenza dei centri estivi per i ragazzi dai 3 ai 18 anni

Livorno, 12 maggio 2025 - Il Comune di Livorno ha indetto un bando pubblico per l’assegnazione di voucher destinati a sostenere le famiglie nell’iscrizione dei propri figli minorenni – di età compresa tra i 3 e i 18 anni – ai centri estivi attivi nel territorio cittadino. L’iniziativa, rivolta ai residenti dei Comuni di Livorno e Collesalvetti, mira a offrire sollievo alle famiglie, in particolare a quelle che si trovano in condizioni di vulnerabilità socioeconomica o che hanno figli con disabilità.

Il bando è aperto dal 12 maggio al 18 maggio 2025 e rappresenta una misura significativa per l’assessore al Sociale Andrea Raspanti, che ha sottolineato come questo tipo di sostegno, dismesso in passato, sia stato ripristinato nel corso del precedente mandato grazie anche alla collaborazione con la Fondazione Livorno. Tale collaborazione ha permesso di incrementare progressivamente il numero di famiglie beneficiarie e, per la prima volta, si è deciso di regolamentare l’accesso al contributo tramite un bando pubblico. Raspanti ha inoltre voluto esprimere gratitudine verso gli uffici comunali delle politiche sociali ed educative, nonché al servizio sociale dell’Azienda USL, per il lavoro svolto nella stesura dell’avviso pubblico, attento alle molteplici esigenze riscontrate nel tempo.

La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente online attraverso la pagina dedicata sul sito del Comune. È necessario essere in possesso di SPID, Carta d’Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi. In caso di figli con disabilità, occorre allegare la certificazione prevista dalla Legge 104/1992, anche per eventuali altri figli disabili presenti nel nucleo familiare.

Al termine del periodo di presentazione e dell’istruttoria verranno stilate due graduatorie: una per i minori tra i 3 e i 15 anni, e una per i minori con disabilità (lieve o grave) tra i 3 e i 18 anni. I contributi economici verranno erogati sotto forma di voucher, secondo i seguenti importi:

€350,00 per ciascun minorenne;

€350,00 per ciascun minorenne con disabilità lieve o grave;

€900,00 per ciascun minorenne con disabilità grave (art. 3, comma 3, Legge 104/1992) per coprire anche il supporto educativo.

Una volta pubblicate le graduatorie, i beneficiari riceveranno i voucher via email e potranno procedere con l’iscrizione presso uno dei Centri Estivi accreditati, il cui elenco sarà costantemente aggiornato sulla pagina del servizio. Il valore del voucher sarà rimborsato direttamente ai gestori dei Centri Estivi. Eventuali costi aggiuntivi rispetto al contributo concesso saranno a carico delle famiglie. Il contributo, in nessun caso, sarà erogato direttamente ai richiedenti.