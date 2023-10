“W Hamas”. Livorno, la scritta choc sulla saracinesca del mercato

Livorno, 11 ottobre 2023 – Nonostante il titolare di quel banco non sia di religione ebraica, già in passato era stato bersagliato e preso di mira con svastiche e scritte antisemite. Stavolta però i vandali sono andati oltre, tant’è che sulla saracinesca è comparsa una scritta inequivocabile: “W Hamas”.

Il richiamo è ovviamente al gruppo terroristico che nei giorni scorsi ha dato il via ad una guerra in Israele, con uccisioni, rapimenti e decapitazioni. La foto ha cominciato a circolare sui social, adesso indaga la digos. Anche se il titolare del banco non sa spiegarsi come mai se la stiano prendendo proprio con lui.

A segnalarla è stata Celeste Vichi dell’associazione Italia-Israele.