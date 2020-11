Altri 2 anziani sono deceduti ieri ed è tornato a crescere il numero dei positivi al coronavirus nella provincia di Livorno: 225 contro i 205 di sabato. Nel dettaglio: proprio Livorno si è aggiudicata la maglia nera perché il temuto virus ha contagiato 170 persone (erano 150 sabato). Collesalvetti ne ha contati 12 (erano 16 sabato). Anche nelle Valli Etrusche lieve aumento dei positivi: 50 contro i 43 di sabato così distribuiti: a Campiglia Marittima 8, Castagneto Carducci 3, Castellina Marittima 2,...

Altri 2 anziani sono deceduti ieri ed è tornato a crescere il numero dei positivi al coronavirus nella provincia di Livorno: 225 contro i 205 di sabato. Nel dettaglio: proprio Livorno si è aggiudicata la maglia nera perché il temuto virus ha contagiato 170 persone (erano 150 sabato). Collesalvetti ne ha contati 12 (erano 16 sabato). Anche nelle Valli Etrusche lieve aumento dei positivi: 50 contro i 43 di sabato così distribuiti: a Campiglia Marittima 8, Castagneto Carducci 3, Castellina Marittima 2, Cecina 13, Montescudaio 1, Piombino 5, Riparbella 5, Rosignano Marittimo 11, San Vincenzo 1, Suvereto 1.Balzo un avanti del virus ieri anche all’isola d’Elba con 5 positivi (zero vasi sabato) dei quaoi a Campo nell’Elba 1, a Portoferraio 3 e,a Rio 1. Putroppo sabato si sono contate altre 2 vittime nell’ambito di Livorno: una donna di 95 anni e un uomo di 89 anni. In tutto il territorio Usl Toscana Nord Ovest negli ospedali sono in totale 304 i ricoverati dei quali 42 in terapia intensiva. All’ospedale di Livorno i ricoverati Covid sono 82 tra i quali 7 in terapia intensiva. Infine dal monitoraggio giornaliero risulta che su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest sono 12327 (+849 rispetto a sabato) le persone isolate in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Intanto il sindaco Luca Salvetti dalla sua pagina Facebook torna a parlare direttamente ai cittadini. "Dopo la prima fase dell’epidemia e l’estate durante le quali l’epidemia da coronavirus è stata affrontata nel migliore dei modi, ora si apre una fase nuova più problematica. I numeri ci dicono che se a primavera la pandemia aveva solo sfiorato la città di Livorno, adesso l’ha investita con numeri preoccupanti . A quei numeri noi dobbiamo rispondere con una maggiore attenzione. Tanto oggi perché già adesso ci sono persone che stanno soffrendo per la pandemia perché hanno visto le loro attività o chiuse, o limitate. Poi perché c’è tutto il sistema sanitario che è in grossa difficoltà. Allora attraverso i nostri comportamenti dobbiamo rispondere e dare un contributo soprattutto a queste categorie". Conclude: "Poi dobbiamo essere coscienti che i nostri comportamenti possono incidere enormemente sulla salvaguardia della nostra salute e della salute dei nostri cari. Sono convinto che i livornesi non mancheranno l’occasione di dimostrare ancora una volta di sapersi comportare al meglio quando ci sono rischi e pericoli che possono mettere in discussione la nostra salute e la vita sociale ed economica nostra città".

Monica Dolciotti