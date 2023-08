Elba, il veliero del “re degli snack” trova riparo dal maltempo

Portoferraio (Isola d’Elba), 28 agosto 2023 - Con un'allerta meteo tra il giallo e l'arancione, la pioggia e un fortissimo vento di scirocco, il veliero Atalante, intorno alle 23 di ieri sera 27 agosto ha trovato rifugio nella Darsena medicea di Portoferraio. La barca a vela di 38 metri ha un valore di 12 milioni di dollari, con costi di gestione annuali che si aggirano intorno al milione di dollari.

Il proprietario della splendida imbarcazione è Richard Raper, l'ex amministratore delegato di Mars lncorporate, multinazionale che gestisce marchi del calibro di Mars, M&Ms, Bounty, Snikers, Uncle Ben's, Royal Canin, Whiskas, Pedigree, solo per citarne alcuni. La Mars Inc. nel 2019 ha registrato vendite per 35 miliardi di dollari, impiegando circa 115.000 persone.

Richard Rapper, che sul suo profilo Twitter si definisce un "marinaio, sciatore, felicemente in pensione", ha lasciato la multinazionale americana per ritirarsi con la sua barca a vela alle Bahamas con un patrimonio di 100 milioni di dollari e un jet privato. Dal suo buen retiro gestisce tuttavia alcuni affari con il figlio, Pier Raper. Insieme detengono il brevetto di una bevanda per idratare profondamente la pelle e levigare le rughe gestito dall'azienda di prodotti per la cura della pelle Skinade di Piers Raper.

Atalante è una meravigliosa impresa di architettura navale. La barca a vela è stata costruita da Claasen Yachts nel 2015 con il design Truly Classic 127 e il talento di Hoek Design Naval Architects BV, fondendo perfettamente l'eleganza senza tempo con la moderna tecnologia marina.