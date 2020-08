Via della Pina d’Oro il ‘38esimo parallelo’ tra il quartiere Garibaldi e Sant’Andrea dove si sperimenta la riapertura dei fondi commerciali inutilizzati per riportare linfa vitale in questa popolare contrada del centro, a due passi da piazza della Repubblica. Questo ‘laboratorio a cielo aperto’ che ha visto la luce nel 2017 (con il progetto Pop Up finanziato dalla Regione) deve stimolare lo sviluppo...

Via della Pina d’Oro il ‘38esimo parallelo’ tra il quartiere Garibaldi e Sant’Andrea dove si sperimenta la riapertura dei fondi commerciali inutilizzati per riportare linfa vitale in questa popolare contrada del centro, a due passi da piazza della Repubblica. Questo ‘laboratorio a cielo aperto’ che ha visto la luce nel 2017 (con il progetto Pop Up finanziato dalla Regione) deve stimolare lo sviluppo in un’area afflitta da spopolamento, immigrazione che non si integra facilmente con il tessuto locale e proliferare di attività commerciali etniche che calamitano problemi di ordine pubblico. Così qui c’è chi si dà da fare per recuperare antichi mestieri come quello della sartoria. Cecilia Campanella ha 31 anni "e da 6 anni lavoro come sarta – ci racconta nel negozio Fashion Lab in via della Pina d’Oro 25 – dopo avere seguito corsi al Centro Trimoda. Due anni fa ho partecipando al bando ‘Pop Up’ e sono rimasta qui aprendo il laboratorio di sartoria con articoli di merceria. Mi è sempre piaciuto il mestiere di sarta perché lo faceva mia nonna". Perciò chiede al Comune "nuove iniziative per sostenere la riapertura dei fondi chiusi". Filippo del Bubba (gestisce il centro Riuso in via della Pina d’Oro) e Loris Rispoli (presidente del circolo #iosono141 in via Terrazzini) incarnano la ‘mission’ dell’integrazione. "Sono impegnato con volontari nel dopo scuola per bimbi stranieri – racconta Filippo – e non che abbiano bisogno di aiuto per i compiti a casa, o con problemi di conoscenza dell’italiano e dislessia". Filippo e Loris con la Cooperativa sociale Cesdi grazie al finanziamento dell’8x1000 alla Chiesa Valdese, hanno realizzato anche il progetto ‘Ri-conoscersi solidali’ per far incontrare anziani e richiedenti asilo. "Questi ultimi hanno imparato l’italiano - racconta Filippo - con Giulia Tubino e hanno seguito un corso di psicologia con Martina Turini". Oggi alcuni anziani incontreranno i loro ‘angeli custodi’ stranieri che li accompagneranno a fare la spesa o in farmacia, o lo faranno per loro.

Monica Dolciotti