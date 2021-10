Livorno ‘capitale’ toscana delle petizioni su carta e on line. Non c’è questione ormai che non venga sottoposta alla firma dei cittadini per chiedere l’attenzione dell’amministrazione comunale. Ultima in ordine di tempo: quella lanciata sulla piattaforma change.org riguarda il problema dei residenti delle ztl C e D, le più prossime all’area mercatale del Buontalenti e via Grande, centro di shopping e commercio. La cronica mancanza di posti auto, aggravata durante l’amministrazione Cinque Stelle della...

Livorno ‘capitale’ toscana delle petizioni su carta e on line. Non c’è questione ormai che non venga sottoposta alla firma dei cittadini per chiedere l’attenzione dell’amministrazione comunale. Ultima in ordine di tempo: quella lanciata sulla piattaforma change.org riguarda il problema dei residenti delle ztl C e D, le più prossime all’area mercatale del Buontalenti e via Grande, centro di shopping e commercio.

La cronica mancanza di posti auto, aggravata durante l’amministrazione Cinque Stelle della città e solo parzialmente alleviata dall’attuale amministrazione, ha indotto alcuni residenti a promuovere una raccolta firme. "Da anni i residenti delle zone C e D combattono una lotta quotidiana per un posto auto, - si legge nella petizione - una lotta impari contro interlocutori che sembrano sordi e insensibili verso le richieste di una parte numerosa di cittadini.

Costretti a corrispondere a suo tempo una somma in denaro per poter circolare e sostare nella propria zona di residenza ed ottenere il tagliando, non solo non si vedono i risultati di questa ‘tassa’, ma per di più i residenti si vedono sempre più spesso multati per aver parcheggiato dove è sempre stato consentito. Nuove zone ZPC riservate ai commercianti di piazza Cavallotti, nuovi posti per mezzi a due ruote, divieti di sosta ovunque complicano la situazione e fioccano le multe ai residenti, che evidentemente non hanno voce in capitolo nel panorama cittadino, e nessun posto auto in più viene messo a disposiziine". "Tanta pubblicità sugli stalli blu rimossi, sulla creazione di nuovi posti auto: tutto fumo! - viene sottolineato nella petizione - Agenti di polizia municipale pronti la mattina, in prima linea, a multare mezzo centro storico, ma poi se la notte si accoltellano le forze dell’ordine sembrano magicamente sparire nel nulla!

Siamo stanchi di dover alzare la voce solo per far valere dei semplici diritti di cittadini che pagano le tasse, una in più degli altri, avendo in cambio solo un po’ di carta rosa!!! I residenti del centro storico chiedono con questa petizione un incontro con l’amministrazione comunale, nella persona del sindaco Luca Salvetti e dell’assessore alla mobilità Giovanna Cepparello.

Ma più di tutti chiedono risposte concrete, efficaci e misurabili: che si possa contare anche sui fatti oltre che sulle belle parole!". I promotori dell’iniziativa hanno inoltre affisso volantini per le strade delle zone C e D che riproducono il testo della petizione con tanto di barcode che si può inquadrare con lo smartphone per firmare.

Monica Dolciotti