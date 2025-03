“5 Nanomoli – Il sogno olimpico di una donna trans” il docufilm su Valentina Petrillo

Livorno, 28 marzo 2025 - Domenica 30 marzo alle 17.30 al Nuovo Teatro delle Commedie si terrà la proiezione del docufilm intitolato “5 Nanomoli – Il sogno olimpico di una donna trans” (regia di Elisa Mereghetti e Marco Mensa, 79 min, 2023). Ospite in sala la protagonista del film Valentina Petrillo, prima atleta transgender a rappresentare la nazionale italiana in competizioni internazionali e la prima al mondo a partecipare alle Paralimpiadi.

L'evento nasce dalla collaborazione tra il Comune di Livorno, Arcigay Livorno e Agedo Livorno. Il film narra la storia di Valentina Petrillo, la sua determinazione e il suo impegno, che sono state d’ispirazione per molte persone. Valentina è stata nominata Atleta Transgender dell'Anno dalla rivista statunitense Outsports. Inoltre, è in arrivo per lei il prestigioso Rainbow Award 2024.

A seguito della proiezione del film si terrà un dibattito sulle tematiche trans, a cura delle associazioni Arcigay Livorno e Agedo Livorno e del Centro Ascolto LGBTQ+ L’Approdo. Questo evento rappresenta un'importante occasione per celebrare la comunità transgender anche in occasione della Giornata internazionale della visibilità transgender (TDoV) che si celebra ogni anno il 31 marzo.

L’evento conclude la rassegna “Marzo Donna” del Comune di Livorno: incontri, mostre, letture, opportunità per riflettere sulle differenze di genere, sulle iniquità i pregiudizi e gli stereotipi culturali legati al genere ma non solo.

Valentina Petrillo, atleta ipovedente, si è sempre percepita come una donna, anche quando correva e vinceva gare nella categoria maschile. Per molto tempo ha cercato di adattarsi a ciò che la società le imponeva, ma nel 2018, a 45 anni, decide di intraprendere un percorso di transizione. Per continuare a correre, e per poterlo fare nella sua categoria di elezione, quella femminile, avvia una lunga battaglia con le federazioni sportive italiane, chiedendo loro di rispettare le linee guida internazionali sulla partecipazione delle persone transgender allo sport. Oggi è la prima atleta transgender italiana a gareggiare a livello internazionale nella categoria femminile. La sua storia è apparsa in centinaia di articoli e trasmissioni televisive in Italia e all’estero, e la sua coraggiosa sfida ai dettami sociali è di ispirazione per molte persone. Nonostante le avversità, il suo sogno di partecipare ai Giochi Paralimpici continua a darle la forza per andare avanti.

Evento a ingresso libero e gratuito