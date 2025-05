“Accorgersi di essere vivi”, incontro con Guidalberto Bormolini

Livorno, 5 maggio 2025 - Mercoledì 7 maggio alle ore 18.15 al Teatro Filicchi della Parrocchia Santa Elisabetta Anna Seton (piazza Maria Lavagna 13), si terrà un incontro-dialogo tra Guidalberto Bormolini, religioso, antropologo e Andrea Raspanti, assessore alle Politiche Sociali.

Il titolo della conferenza è “Accorgersi di essere vivi. Un viaggio alla scoperta di noi stessi nel mondo” come l’ultimo libro scritto da Guidalberto Bormolini con il poeta Franco Arminio.

“Il materialismo in cui siamo immersi – scrive Bormolini - non solo accentua le ingiustizie sociali e danneggia la salute del pianeta, ma è anche un'implacabile assicurazione sull'infelicità: le nazioni più avanzate economicamente sono piene di depressione e solitudine”. Sottolinea Guidalberto come, presi da un mondo frenetico e competitivo, ci dimentichiamo di essere vivi. Abbiamo quindi bisogno di cambiare direzione e ritrovare un senso di comunione più ampio e profondo con l'umanità. Imparare dalla sofferenza, fare nuove tutte le cose, prendere il volo, cogliere la meraviglia in modo da curare l'anima e ritrovare il senso perduto".

Guidalberto Bormolini, già operaio di una falegnameria artigiana e in seguito liutaio, attualmente è consacrato e sacerdote in una comunità di meditazione cristiana: i Ricostruttori nella preghiera. Questa esperienza potrebbe essere idealmente inserita in quella corrente della spiritualità post-conciliare che propone un “monachesimo interiorizzato”. Laureato alla Pontificia Università Gregoriana, ha conseguito la Licenza in Antropologia Teologica ed è dottorando in Teologia Spirituale presso l’Ateneo S. Anselmo a Roma. Cura specialmente il dialogo con le persone che sono in ricerca anche al di fuori della Chiesa. Si occupa di accompagnamento spirituale dei morenti, è docente al Master “Death Studies & the End of Life” dell’Università di Padova e al Master “La Gentilezza nella relazione di cura” dell’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer di Firenze. Si dedica al Dialogo interreligioso, anche attraverso incontri, viaggi e amicizie. Si dedica in particolare allo studio: delle discipline ascetiche nel monachesimo cristiano ed ai rapporti tra il corpo e la vita spirituale; della spiritualità cristiana in relazione all’amore per la Creazione; della morte e il morire nelle grandi religioni e tradizioni sapienziali.

Info: 335 5620830