Al via la prima edizione del festival "Dèmadè – Liberi di Libri”

Livorno, 8 maggio 2025 - Si inaugura domani, venerdì 9 maggio alle ore 9:00 presso la Fortezza Vecchia, la prima edizione del festival “Dèmadè – Liberi di Libri”, un evento interamente dedicato alla letteratura per ragazzi. Alla cerimonia di apertura saranno presenti il sindaco Luca Salvetti, la vicesindaca Libera Camici e l’assessora alla Cultura Angela Rafanelli.

Per tre giorni, la Fortezza Vecchia diventerà un palcoscenico di storie, racconti e parole, animato da un vivace susseguirsi di incontri con autori e autrici di spicco della narrativa per giovani lettori. Tra gli ospiti figurano nomi di grande rilievo come Davide Morosinotto, Pierdomenico Baccalario, Antonio Ferrara, Simone Frasca, Alessandro Q. Ferrari, Mimmi Maselli, Matteo Grimaldi, Emanuela Nava, La Tram e molti altri. Gli scrittori non solo presenteranno le loro opere, ma saranno anche protagonisti di laboratori dedicati alla scrittura narrativa, poetica e fumettistica.

Il festival nasce dall’iniziativa dell’associazione no profit Dèmadè APS, impegnata nella promozione della cultura e della lettura tra i giovani, e gode del patrocinio del Comune e della Provincia di Livorno, nonché dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale.

Elemento distintivo della rassegna è la sua natura interamente “giovane”: ideazione, organizzazione e gestione saranno affidate a ragazze e ragazzi, che condurranno interviste, cureranno la libreria, il merchandising e coordineranno i laboratori. A guidare questa straordinaria esperienza è Elaide Garufi, studentessa e scrittrice quattordicenne, ideatrice e direttrice artistica del festival, che ha saputo trasformare la sua passione per i libri in un progetto concreto e coinvolgente. “Tutti sono invitati a partecipare – ha dichiarato Elaide – a questo momento di apertura, che rappresenta l’inizio di una nuova avventura culturale per la città.”

Per visionare il programma completo dell'iniziativa e prenotare il proprio posto visitare il sito: https://www.demadefestival.it/programma/