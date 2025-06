Arte contemporanea nella Cripta millenaria con la mostra di Jacopo Dimastrogiovanni

Livorno, 23 giugno 2025 - La Cripta di San Jacopo ad Acquaviva torna ad aprirsi all’arte contemporanea con la terza edizione del progetto espositivo promosso dal comitato “Il Gioiello dimenticato”. Quest’anno, protagonista dell’evento è l’artista Jacopo Dimastrogiovanni, livornese di nascita e trentino d’adozione, tra i nomi emergenti più interessanti del panorama pittorico italiano.

La mostra, dal titolo Sancta Sanctorum, curata dallo storico dell’arte Jacopo Suggi, sarà inaugurata venerdì 27 giugno alle ore 21.00 alla presenza dell’assessora alla Cultura del Comune di Livorno Angela Rafanelli. Dopo il taglio del nastro, l’artista e il curatore accompagneranno i visitatori in una breve visita guidata tra le opere.

Dimastrogiovanni, finalista di premi come il Combat Prize, l’Arte Laguna Prize e l’Exibart Prize, ha esposto in contesti di rilievo nazionale e internazionale, tra cui il MART di Rovereto e il St. James Cavalier Centre di Malta. Nella cripta livornese porta una selezione di lavori che riflettono sul rapporto tra arte, sacralità e memoria, a partire dalla serie Iniuria, nata nel 2015 in seguito al furto di diciassette opere al Museo di Castelvecchio. Una ferita simbolica che ha spinto l’artista a “deformare” i soggetti, in un atto pittorico che interroga il senso stesso della conservazione e del valore culturale.

In dialogo con lo spazio sacro della cripta, le opere propongono una riflessione visiva sullo svuotamento del sacro nella società contemporanea. In mostra anche un’opera inedita: una personale reinterpretazione dell’Immacolata Concezione di Alessandro Gherardini, un tempo conservata nella villa Huygens e oggi dimenticata nei depositi degli Uffizi. Un gesto simbolico che diventa denuncia e riflessione sulla fragilità del nostro patrimonio e sull’urgenza di una sua nuova valorizzazione pubblica.

La mostra sarà visitabile gratuitamente fino al 13 luglio, ogni venerdì, sabato e domenica dalle 21.00 alle 23.00. Un’occasione per riscoprire, tra arte e memoria, uno dei luoghi più suggestivi e meno conosciuti di Livorno.

INFO: 329 5454660

Promossa da: Comitato “Il Gioiello dimenticato”

Con il patrocinio di: Comune di Livorno, Premio Combat, Galleria Mondoromulo Arte Contemporanea.