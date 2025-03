Caterina Serra ospite al Centro Donna per presentare il suo ultimo libro

Livorno, 25 marzo 2025 - Giovedì 27 marzo alle 18 al Centro Donna nuovo appuntamento con il ciclo di incontri letterari “Una stanza tutta per noi”. In programma la presentazione del libro "Bruceremo" di Caterina Serra edito da VandA nel 2024.

Caterina Serra si distingue per il suo stile provocatorio e poetico. In "Bruceremo", l’autrice affronta il tema della distruzione come preludio al rinnovamento, proponendo una narrazione densa di simbolismi e immagini forti. Serra, con la sua capacità di fondere la passione con l’introspezione, guida il lettore in un percorso che, pur affrontando il dolore e la crisi, apre a nuove possibilità di rinascita. La sua voce letteraria è riconosciuta per l’originalità e la profondità con cui indaga i meccanismi della trasformazione personale.

La trama

Venezia è intrappolata in un’eterna estate. L’acqua non si ritira mai, il caldo opprime, il fetore dei rifiuti si insinua nei polmoni, e il turismo di massa schiaccia ogni respiro. Qui, tra notti insonni e corpi sfiniti, si muovono Luce e Anna, legate da un filo invisibile nonostante la distanza. Luce resta, raccoglie scarti sempre più piccoli, come se potesse ricomporre un ordine perduto. Anna è andata via, osserva la città da lontano, ma non smette di scriverle. Nelle loro parole si riflette un mondo che cambia, un passato che si sgretola. Eppure, anche nella separazione, resistono. Lottano a modo loro, con gesti ostinati e ribelli, con musica urlata nel silenzio, con frasi che bruciano, con un grido che squarcia l’aria e illumina ciò che ancora può essere salvato.

Evento inserito nel calendario di Marzo Donna organizzato dal Comune di Livorno in collaborazione con numerose associazioni che co-gestiscono il Centro Donna per esplorare l’universo femminile a 360°, valorizzando la figura della donna attraverso l’arte, la musica, la storia, la letteratura, la medicina e l’impegno civile.