Dario Ballantini torna a Livorno per i suoi 40 anni di carriera

Livorno, 2 febbraio 2025 – Torna a esibirsi nella sua città, al teatro Goldoni di Livorno, Dario Ballantini, in un lavoro che celebra i suoi 40 anni di carriera e che toccherà con diverse date tutto il paese.

Il 4 febbraio l'artista livornese sarà in scena a Roma al Brancaccio, e il giorno dopo, il 5, a Livorno con "Spettacolo di Ballantini - Conseguenze di 40 anni nei panni di altri".

"Mercoledì 5 febbraio tornerò in città - racconta Ballantini su Facebook - con 'Lo Spettacolo di Ballantini' e per questa occasione ho ripensato al rapporto con Livorno. Nell'album dei ricordi ho queste tre foto molto importanti: al teatro Goldoni, 10 anni fa con il mio spettacolo su Dalla. E mercoledì almeno una canzone di Dalla la canterò. La seconda: ho preso tantissimi treni a Livorno per Roma, Milano ed il resto d'Italia in questi 40 anni. Ma la tappa di ritorno rimane la più emozionante e più importante. Terza: la tessera da artista del 1984 che mi fecero proprio a Livorno. Sono passati 40 anni di attività con alti e bassi, ed in teatro racconterò molte di queste cose".