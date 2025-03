Elisa Biagini ospite al Centro donna per presentare il suo libro "L'intruso"

Livorno, 24 marzo 2025 - In occasione della Giornata mondiale della poesia, lunedì 24 marzo alle 17.00, al Centro Donna “Liliana Paoletti Buti”, largo Strozzi 3, si terrà la presentazione, con l'autrice Elisa Biagini, di "L'intravisto" (Einaudi 2024). L'iniziativa è organizzata dall'Associazione Evelina De Magistris in collaborazione con la Società Italiane delle Lettere e La biblioteca femminista “Donatella Massara”.

L’intravisto è ciò che osserviamo con difficoltà, per frammenti, «con l’occhio appoggiato alla crepa». Un impedimento che nei versi di Elisa Biagini diventa una forza per conoscere meglio se stessi e l’altro da sé, uno sguardo obliquo che apre orizzonti in cui situare i ricordi. E più fortemente la poetessa percepisce l’altrove, più sembra toccare il profondo di sé, per guardarsi veramente e riorientarsi: «ripesco la bussola, sollevo lo specchio». Con l’urtarsi e l’infittirsi dei significati intorno a immagini ricorrenti (animali, sassi), «facendo l’orlo al silenzio», dall’ombra della memoria e da «quanto è in fondo allo specchio» traluce «il brusio dell’impensato». A poco a poco affiorano le istantanee di un dialogo con un «tu»: una comunicazione difficile, fatta di frasi interrotte, silenzi, assenze. Quella di Elisa Biagini è una poesia che sta nel mondo in modo dialettico, cogliendone il conflitto e dandogli voce, raccontando ad occhi aperti «quanto rimasto dalla cancellatura».

Elisa Biagini ha pubblicato varie raccolte poetiche, in Italia e all’estero. Ha curato e tradotto l’antologia Nuovi Poeti Americani (Einaudi) e Non separare il no dal sì (Ponte alle Grazie, 2020), una scelta di poesie di Paul Celan. Con Antonella Anedda ha pubblicato Poesia come ossigeno. Per un'ecologia della parola (Chiarelettere, 2021). Insegna scrittura, letteratura e storia dell'arte a New York University Florence ed è direttrice artistica del Festival Internazionale di Poesia “Voci Lontane Voci Sorelle”.

L'evento è inserito in Marzo Donna, calendario organizzato dal Comune di Livorno in collaborazione con numerose associazioni che co-gestiscono il Centro Donna per esplorare l’universo femminile a 360°, valorizzando la figura della donna attraverso l’arte, la musica, la storia, la letteratura, la medicina e l’impegno civile.

Sarà possibile seguire l’incontro anche collegandosi al seguente link: https://us06web.zoom.us/j/81404221204?pwd=h0wbSvuqcj2Q9g5sCsOMFSpxpCW9pf.1

Per tutte le informazioni ed eventuali aggiornamenti, vi invitiamo a visitare il sito https://www.evelinademagistris.org/.