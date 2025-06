“Festa di Inizio Estate”: appuntamento al Centro Sefa

Livorno, 23 giugno 2025 - Domani, martedì 24 giugno, alle ore 17.30, il Centro Sefa (Social Emergency First Aid) di via Terreni 9 aprirà le porte alla città per la “Festa di Inizio Estate”, un evento all’insegna della condivisione, della cultura e della solidarietà. Un’occasione per vivere insieme l’inizio della stagione estiva in uno spazio che ogni giorno si impegna per accogliere e costruire legami di comunità.

Il SEFA è parte integrante della rete di contrasto all’emarginazione adulta promossa dal Comune di Livorno nell’ambito della Missione “Inclusione e coesione” del PNRR. Un servizio che, grazie alla sinergia tra Servizio Sociale Professionale e Ufficio Marginalità e Famiglia, è stato potenziato negli ultimi anni e che vede coinvolte nella gestione tre realtà del terzo settore: la cooperativa sociale Il Simbolo, la cooperativa Linc e la Fondazione Caritas.

Durante l’evento sarà presentato il libro Mondi Inversi di Monica Pelagatti, una raccolta di testi nati da un laboratorio di scrittura e poesia realizzato nei mesi scorsi con gli ospiti del centro. Il progetto, curato da Alessandro Carta della cooperativa Il Simbolo e da Gianluca Giunchiglia, pedagogista della Stella Maris, ha permesso a chi vive ai margini di trovare voce e dignità attraverso la parola scritta. La pubblicazione rappresenta uno dei risultati più significativi del percorso di espressione e inclusione avviato all’interno del SEFA.

Alla presentazione interverranno, oltre agli autori e promotori del progetto, anche l’assessore al sociale Andrea Raspanti, la dirigente del settore sociale Caterina Tocchini, e personalità del mondo culturale e del volontariato come Francesca Migliani, Fabrizio Brandi, Franco Marianelli ed Emilia Natoli. Saranno presenti operatori, volontari, cittadini e gli stessi ospiti del centro, per un dialogo aperto sui temi della fragilità, dell’accoglienza e della dignità.

“Il fatto che i servizi si aprano alla città – ha dichiarato l’assessore Raspanti – è un segnale fondamentale. Luoghi come questo devono essere riconosciuti e vissuti come beni comuni. Mettere al centro le periferie, anche simboliche, significa lavorare davvero per l’inclusione”.

L’evento vuole essere un momento festoso e riflessivo, capace di unire cittadinanza e servizi sociali, e di rafforzare l’idea che anche dai margini possono nascere cultura, bellezza e speranza.