Fitto calendario di incontri al nuovo Polo Culturale delle scuole Benci - Borsi

Livorno, 17 marzo 2025 - Lo scorso 20 febbraio all'Istituto Comprensivo Benci-Borsi, è stato inaugurato il nuovo Polo Culturale, un'iniziativa che arricchisce l'offerta culturale e formativa della nostra città.

Il Polo Culturale propone incontri settimanali ogni giovedì pomeriggio, affrontando tematiche molto eterogenee quali la crescita personale, l'avvicinamento alla musica, corsi di disegno en plein air,conferenze sulla cultura storico-architettonica e l'outdoor education. Queste attività sono realizzate grazie alla collaborazione tra i partner del progetto, i docenti dell'Istituto e le associazioni del territorio.

L'istituzione di un Polo Culturale all'interno di una scuola rappresenta un'opportunità significativa per l'intera comunità. La scuola diventa un centro aperto al territorio, favorendo l'interazione tra individui di diverse età e background culturali, rafforzando i legami sociali e valorizzando la diversità come risorsa. Questo spazio promuove l'apprendimento collaborativo, stimolando la crescita personale e sociale e incoraggiando la partecipazione attiva e il senso di appartenenza.

Il Polo Culturale si inserisce nel più ampio progetto "Una scuola, molte culture, una comunità", rivolto agli Istituti Comprensivi Benci-Borsi e Micheli-Bolognesi di Livorno e di cui il Comune di Livorno è partner. Questo progetto innovativo mira a promuovere percorsi didattici coinvolgenti per studenti e famiglie, potenziando l'offerta educativa attraverso una rete di associazioni e imprese locali attive nei settori della cultura, del sociale e dello sport, sotto la guida della cooperativa sociale Cuore Liburnia. L'obiettivo è rafforzare una scuola già innovativa, aperta al territorio e multidisciplinare, implementando interventi volti a potenziare le competenze di studenti, genitori, insegnanti e dell'intera comunità locale. L’IC Benci-Borsi si configura così come un polo culturale inclusivo e accogliente, dove tutta la comunità può partecipare ad eventi, percorsi formativi e servizi di supporto alla genitorialità.

L'intento è rendere più attrattive le strutture educative in contesti caratterizzati da fragilità e vulnerabilità, valorizzando la diversità come risorsa e incentivando le famiglie a scegliere la scuola di prossimità.

L'Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare attivamente a queste iniziative, nella convinzione che la cultura sia un elemento fondamentale per la crescita e la coesione della nostra comunità.

Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti alla cittadinanza.

Di seguito, gli appuntamenti in programma:

Il 27 marzo 2025, alle 16.30 – Auditorium plesso Borsi si terrà la presentazione del progetto "Semi di SAD". Un'iniziativa nazionale che mira a rafforzare il ruolo degli enti attivi in ambito educativo, promuovendo l'educazione alla cittadinanza globale attraverso il Sostegno a Distanza.

Il 4 aprile 2025, dalle 16.30 alle 18.30 – Teatro del plesso Benci, si svolgerà l'incontro "L'infanzia pensa. Per una filosofia dell'infanzia". Un'immersione nel mondo dei bambini attraverso la filosofia e la letteratura, basata sul volume omonimo di Silvia Bevilacqua.

Il 10 aprile 2025, alle 16.30 – Auditorium plesso Borsi, l'incontro "Le Ville Storiche di Monterotondo". Una panoramica sulle principali ville storiche di Livorno, analizzandone l'evoluzione architettonica e il contesto storico, con proposte per il loro recupero.

L'8 maggio 2025, alle 16.30 – Auditorium plesso Borsi, si svolgerà il laboratorio di introduzione al corso "Musica d’insieme: il songwriting e l’arrangiamento". Un'occasione per esplorare il processo creativo che porta alla nascita di una canzone, dalla struttura musicale alla scrittura del testo, stimolando la creatività dei partecipanti.

Il 15 maggio 2025, alle 17.00 – Auditorium plesso Borsi, verrà presentato il progetto ministeriale P.I.P.P.I. Un programma innovativo volto a ridurre il rischio di maltrattamento e prevenire l'allontanamento dei bambini dal nucleo familiare d'origine, garantendo la loro sicurezza e migliorando la qualità del loro sviluppo.

Il 29 maggio 2025, alle 17.00 – Auditorium plesso Borsi. si terrà l'incontro "Arte, Inclusione e Benessere". Un'esplorazione di come l'arte possa rappresentare un potente strumento per promuovere il benessere e favorire l'inclusione sociale, abbattendo barriere e costruendo comunità più inclusive.

Infine il 5 giugno 2025, alle 17.00 – Aula-teatro plesso Benci la rassegna si chiuderà con l'incontro su "Come l'Outdoor Education può essere una metodologia all'interno della scuola pubblica". Una discussione su come l'Outdoor Education possa essere integrata nella scuola pubblica, presentando il progetto "La Scuola che Cammina", che trasforma la città di Livorno in una grande aula a cielo aperto, favorendo l'apprendimento esperienziale in sinergia con la comunità. Per maggiori informazioni contattare l’organizzazione alla mail: vicinidiscuola@cooperativacuore.it