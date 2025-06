Il cacciucco e le nonne sbarcano su YouTube con Pasta Grannies

Livorno, 19 giugno 2025 - Un piatto, una città, un’identità. Il cacciucco – con le sue celebri “5 C” – è molto più di una semplice ricetta: è un racconto di mare, di famiglia e di tradizioni che si tramandano di generazione in generazione nelle case livornesi. E adesso, questo patrimonio gastronomico dal sapore intenso e autentico si prepara a conquistare un pubblico internazionale, grazie a Pasta Grannies, il popolarissimo canale YouTube che documenta le ricette tradizionali italiane cucinate dalle nonne, diventate ormai vere e proprie celebrità del web. A promuovere il progetto è la Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea, che lancia il contest “Il cacciucco di nonna”: un invito aperto a tutte le nonne livornesi a mettersi in gioco, condividendo la loro versione del cacciucco in un breve video che racconti, oltre alla preparazione, anche l’amore per una ricetta che è parte dell’anima cittadina. L’obiettivo? Scegliere una protagonista d’eccezione che il prossimo 4 luglio sarà filmata dalla troupe di Pasta Grannies direttamente a Livorno, per un episodio interamente dedicato al cacciucco. Non è necessario essere attrici, né cuoche professioniste. Basta avere un grembiule, una manciata di ingredienti freschi e quella passione genuina che fa delle nonne italiane le custodi di un patrimonio culinario inestimabile. La vincitrice non solo entrerà a far parte dell’universo delle “nonne della pasta”, ma avrà anche l’onore di rappresentare la cucina livornese davanti a milioni di spettatori in tutto il mondo. Come partecipare? È semplice: entro domenica 22 giugno occorre inviare un breve video (bastano anche pochi minuti, girati con lo smartphone) in cui la nonna è intenta a preparare il cacciucco, rigorosamente fatto in casa. I video possono essere inviati via email a info@fondazionelem.it oppure tramite messaggio diretto (DM) alla pagina Instagram Visit Livorno. Il 4 luglio, il giorno delle riprese, sarà un’occasione speciale: la vincitrice sarà affiancata dalla produzione per realizzare un vero e proprio mini-documentario, tra pentole fumanti, racconti di vita e profumo di mare. È previsto anche un rimborso per gli ingredienti, così da non gravare sulle famiglie partecipanti. “Il cacciucco è una ricetta che parla di noi, del nostro rapporto con il mare e con la cultura popolare – sottolineano da Fondazione LEM –. Con questo progetto vogliamo far conoscere Livorno in una veste autentica e affettuosa, quella che solo le nonne sanno indossare. È anche un modo per coinvolgere le famiglie: figli, nipoti, amici, aiutate le vostre nonne a girare il video, a raccontare la loro storia, a condividere il loro sapere.” Un contest che unisce memoria, gusto e condivisione. Perché dietro ogni grande cacciucco, c’è sempre una grande nonna. E ogni grande nonna ha una storia che merita di essere ascoltata, cucinata e celebrata. Anche su YouTube.