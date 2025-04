"Il Sabato del Mascagni" domani appuntamento straordinario con Luigi Traino

Livorno, 9 aprile 2025 - Si terrà domani, mercoledì 9 aprile, alle ore 20.30 all'Auditorium Cesare Chiti l'esibizione di Luigi Traino per la rassegna concertistica "Il Sabato del Mascagni". Il concerto, inizialmente in programma per il 22 marzo, era stato rinviato a causa dell'allerta meteo. L'ingresso è libero.

Il concerto vedrà protagonista il pianista Luigi Traino, giovane talento pisano nato nel 2000. Traino ha studiato presso l'Accademia Musicale "Stefano Strata" di Pisa sotto la guida del Maestro Patrizia Minuti, distinguendosi come miglior allievo di musica classica negli anni accademici 2011-12 e 2012-13. Ha frequentato masterclass con illustri docenti e, nel 2024, si è diplomato presso l'Accademia Internazionale "Incontri col Maestro" di Imola sotto la guida del Maestro Riccardo Risaliti. Attualmente, Traino è iscritto al corso di Diploma accademico di I livello in Pianoforte presso il Conservatorio P. Mascagni di Livorno, nella classe del Maestro Alessandro Gagliardi.

Il programma del concerto prevede:

Ludwig van Beethoven: Sonata op. 54

· In tempo di minuetto

· Allegretto

Franz Schubert: Sonata in La minore D. 784

· Allegro giusto

· Andante

· Allegro vivace

Johannes Brahms: Sonata n°1 in Do maggiore op. 1

· Allegro

· Andante

· Scherzo. Allegro molto e con fuoco

· Finale. Allegro con fuoco

La rassegna "Il Sabato del Mascagni", sotto la direzione artistica del Maestro Giovanni Nesi, si svolge dal 25 gennaio al 3 maggio 2025, offrendo ogni sabato pomeriggio concerti che spaziano dalla musica da camera a recital solistici.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il Conservatorio di Livorno, o di consultare il sito https://consli.it