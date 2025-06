La Fortezza Nuova diventa teatro dell’arte phygital con Cesare Catania

Livorno, 25 giugno 2025 - Giovedì 26 giugno la Fortezza Nuova di Livorno si trasformerà in un palcoscenico unico nel suo genere, dove arte, cinema, tecnologia e riflessione sociale si incontrano nell’evento “Nel Cuore della Terra: L’Abbraccio che Unisce”. Protagonista della serata sarà Cesare Catania, artista di rilievo internazionale noto per la sua capacità di fondere linguaggi artistici tradizionali e digitali in un’ottica inclusiva e umanista. Una scultura tra fisico e digitale Fulcro dell’evento sarà la presentazione della scultura monumentale “Il Cuore della Terra – Phy Version”, installata per l’occasione nel cuore della Fortezza. L’opera, frutto della collaborazione tra l’artista e SCC – Società Costruzioni Capannoni srl, incarna un equilibrio simbolico tra forza e delicatezza, tra ordine e caos, tra materia e spirito. Si tratta di un lavoro phygital, cioè in grado di vivere tra mondo fisico e realtà aumentata. Attraverso un'app dedicata, i visitatori potranno interagire con la scultura tramite il proprio smartphone, trasformando l’opera in un’esperienza immersiva e partecipata. “L’arte non è più da contemplare, ma da attraversare e da esplorare – ha dichiarato Catania –. La realtà aumentata è il ponte tra la materia e l’immaginazione”. La curatela tra storia e innovazione A valorizzare ulteriormente l’opera e il contesto sarà un allestimento a cura della Galleria Fidanda, fondata da Andrea Giomi e Giacomo Fidanzi, rappresentata per l’occasione dall’architetta Eleonora Sassoli. Il percorso espositivo è pensato per dialogare con gli spazi storici della Fortezza, stimolando una fruizione attiva e consapevole. Anteprima internazionale del cortometraggio d’autore A seguire, alle 19:00, sarà proiettato in anteprima livornese e prima mondiale in un contesto non festivaliero il cortometraggio artistico “L’Immaginazione di un Bambino”, scritto e diretto da Catania. Il film, già selezionato in oltre 150 festival internazionali e vincitore di più di 50 premi – da Cannes a San Diego, da New York a Hong Kong – racconta in chiave poetica il percorso creativo di uno scultore e riflette sul valore dell’immaginazione, dell’infanzia e dell’arte come linguaggio universale. Un salotto culturale aperto alla città Dalle 19:20 in poi, la serata si aprirà a un confronto collettivo: artisti, curatori, istituzioni e cittadini si incontreranno per discutere di arte accessibile, tecnologia e cultura come strumenti di inclusione sociale. L’evento vuole essere anche una piattaforma di dialogo sulle nuove frontiere dell’arte contemporanea e sul suo impatto nel tessuto sociale. Il messaggio di Catania “La Fortezza Nuova è un luogo che racconta la memoria – ha spiegato Cesare Catania –. Mettere qui una scultura phygital significa creare un ponte tra passato e futuro, tra pietra e digitale, tra radici e innovazione. È un modo per dire che l’arte può davvero unire”. Con “Nel Cuore della Terra”, Livorno si candida a diventare un laboratorio culturale d’avanguardia, capace di coniugare tradizione, innovazione e partecipazione civica, con l’arte al centro del cambiamento. L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.