Le Terme del Corallo tornano a vivere grazie al concerto "Suonavan le quiete stanze"

Livorno, 13 marzo 2025 - Se l'idea di vivere un'esperienza di altri tempi vi alletta allora non potete perdere l'appuntamento di domenica 16 marzo. A partire dalle 16.30 fino alle 18 infatti, nella restaurata Sala della Mescita, con il patrocinio del Comune di Livorno, l'Associazione Terme del Corallo onlus propone a chi desidera rivivere gli anni in cui le Terme erano luogo di intrattenimento oltre che di cura, un concerto per pianoforte e sax sulle note delle più famose musiche soul, jazz e swing del tempo. Gli interpreti, Scilla Lenzi, pianista e concertista insieme a Roberto Fiorini al sax, ci faranno rivivere il clima di allegria che in quelle sale festosamente si respirava con un repertorio di 12 brani scelti.

Il concerto, dal titolo, “Suonavan le quiete stanze”, verrà aperto con una marcia per pianoforte composta nel 1906 da Torquato Bonazzi dal titolo “Alle Acque della Salute”. Lo spartito che non era mai più stato eseguito troverà la sua armonia 119 anni dopo proprio nella sua cornice naturale, una novità assoluta ed inedita. Torquato Bonazzi fu compositore, maestro concertatore e direttore di opere insieme a Ruggero Leoncavallo.

Un altro tassello di storia delle Terme che l'Associazione è riuscita ad aggiungere e condividere con questo concerto, frutto delle continue ricerche che non finiscono mai di ricordarci della importanza delle Terme del Corallo, luogo di ritrovo della cultura che ha animato i primi anni del XX secolo.

Il concerto è gratuito ed aperto a tutti, per maggiori informazioni contattare termedelcorallo@virgilio.it