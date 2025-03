Livorno e quel legame indissolubile con lo sport

Livorno, 31 marzo 2025 - Dal calcio medievale ai due scudetti "rubati" passando dalla società più medagliata al mondo e dall’unica provinciale con due squadre assieme in serie A: questa Livorno nello sport! Per saperne di più e conoscere i dettagli oggi è possibile, alle 16.30 nel salone del Museo di Città ai Bottini dell’olio, assistere alla quarta conferenza del ciclo "La Livorno di ieri" ideato da Marco Rossi dopo le tre conferenze sulla Storia di Livorno e le cinque su Livorno nell’arte e nella storia del 2024 Marco Rossi scrive: "100 le medaglie olimpiche (canottaggio, scherma, ginnastica, ciclismo, equitazione, calcio, pugilato, pallacanestro, atletica, nuoto ed arti marziali) in competizioni a livello Assoluto e se vi aggiungiamo quelle ad europei o mondiali (anche tiro, motorismo, rugby, vela, baseball, pesca sportiva, tennis, pallavolo, ping pong, danza, bridge, dama e scacchi) si arriva a superare la cifra stratosferica di 600 medaglie. Il Sole 24 ore l’aveva già sanzionato nel 2009 (basket, rugby e calcio in serie A) quando la classificò al primo posto in Italia per indice di sportività, valutazione che da allora l’ha vista a lungo fra le prime 10 città. Del resto solo Livorno ha saputo portar l’Italia all’argento olimpico scarrozzando od a soli 33 centesimi di secondo da un bronzo e sono stati dei livornesi ad inventar la scherma sportiva od a rivoluzionar l’equitazione, a produrre la prima donna arbitra in serie A di calcio maschile od a dominare anche sport sedentari come bridge e dama, ed è livornese chi ha capitanato la duplice conquista consecutiva della Coppa Davis.