Fattori ne fa 200: Livorno celebra il bicentenario con una grande mostra

Livorno, 30 giugno 2025 – Livorno si prepara a celebrare i 200 anni dalla nascita di Giovanni Fattori, tra i massimi esponenti dell’Ottocento italiano e figura cardine del movimento dei Macchiaioli. Al centro delle celebrazioni, la grande mostra “Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura”, in programma dal 6 settembre 2025 all’11 gennaio 2026 a Villa Mimbelli, sede del Museo Civico Fattori, che riaprirà al pubblico dopo un importante intervento di restauro.

L'iniziativa, curata da Vincenzo Farinella e promossa dal Comune di Livorno con il contributo di numerosi enti e fondazioni, vedrà esposte oltre 200 opere tra dipinti, disegni e acqueforti, molte delle quali raramente visibili al pubblico. Un percorso espositivo ricco e articolato che restituisce al visitatore la complessità e la modernità dell’opera fattoriana: scene rurali, campi assolati, soldati del Risorgimento, ritratti intensi e paesaggi intrisi di luce, in cui l’artista ha saputo cogliere la dignità della fatica umana e l’anima della sua terra.

La mostra è il cuore del più ampio progetto culturale W Fattori, che comprende eventi, visite guidate, attività didattiche e un itinerario urbano nei luoghi legati alla vita e all’ispirazione del pittore: dalla sua casa natale alla statua in Largo del Cisternino, passando per scorci dipinti come la Tamerice di Antignano e i Bagni Palmieri. Il percorso sarà arricchito da targhe interattive con QR code per offrire un’esperienza immersiva e accessibile a tutti.

Con il restauro di Villa Mimbelli, che ospiterà anche un nuovo punto ristoro, la riattivazione del Piccolo Teatro Storico e la valorizzazione degli spazi museali come i Granai e la Biblioteca d’Arte, Livorno punta a far diventare l’eredità di Fattori un motore di rigenerazione culturale e turistica. «Questa non è solo una mostra, è un progetto che rilancia il patrimonio culturale della città», ha commentato l’assessora alla Cultura Angela Rafanelli, sottolineando l’impegno a rendere l’identità livornese viva e partecipata.

Il sindaco Luca Salvetti ha ricordato l’importanza di Fattori nel panorama artistico nazionale e il legame profondo con Livorno, che oggi lo celebra come uno dei suoi figli più illustri, al pari di Modigliani, Mascagni e Caproni. «Con questa mostra vogliamo restituirgli il ruolo che merita, anche a livello internazionale», ha dichiarato.

Nel titolo della mostra, la parola “rivoluzione” non è casuale, come ha spiegato il curatore Farinella: «Fattori fu rivoluzionario due volte: da giovane, con la rottura accademica della macchia, e da anziano, con opere potenti che anticipano il linguaggio del Novecento».

Con l’hashtag ufficiale #Fattori200, l’intero progetto vuole parlare al mondo, partendo da Livorno e dal suo maestro, per riscoprire un’arte capace ancora oggi di emozionare, raccontare e ispirare.