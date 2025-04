Nuovo appuntamento con "Il Sabato del Mascagni"

Livorno, 4 aprile 2025 - Sabato 5 Aprile, alle 16.30, il Conservatorio "Pietro Mascagni" di Livorno ospiterà un nuovo appuntamento di "Il Sabato del Mascagni", la rassegna musicale che porta sul palco talenti emergenti e artisti di rilievo. Il concerto vedrà protagonista la giovanissima violinista Eleonora Panza, accompagnata al pianoforte da Michela Spizzichino. L’ingresso è libero. Nonostante la sua giovanissima età, Eleonora Panza (2011) ha già calcato palcoscenici prestigiosi e ricevuto importanti riconoscimenti. Allieva del Conservatorio "P. Mascagni" di Livorno sotto la guida della prof.ssa Chiara Morandi, ha già avuto l'opportunità di esibirsi da solista con orchestra, interpretando il Concerto per violino op. 48 di Kabalevsky. Vincitrice del 1° Premio Solisti - Violino al "XIV Concorso Internazionale per giovani musicisti Città di Massa" (febbraio 2025), ha inoltre ottenuto il plauso di Maestri di fama internazionale come Boris Belkin e Nicolae Tudor. Il programma del concerto offrirà un viaggio affascinante tra capolavori del repertorio violinistico: Ludwig van Beethoven – Sonata n. 5 "Primavera" Fritz Kreisler – Preludio e Allegro nello stile di Pugnani Edvard Grieg – Sonata n. 2 in sol maggiore Un’occasione imperdibile per ascoltare un giovane talento destinato a brillare nel panorama musicale internazionale. Per maggiori informazioni visitare il sito: www.consli.it