Nuovo appuntamento con la rassegna "Cinemaè...uno sguardo tra Amici"

Livorno, 18 marzo 2025 - Proseguono gli appuntamenti con la rassegna “Cinema è… uno sguardo tra Amici” organizzata dagli Amici del Cinema La Goldonetta in collaborazione con Fondazione Teatro Goldoni e Amici del Teatro Goldoni.

Questa sera alle 21 nel ridotto della Goldonetta sarà proiettato il film del regista Nikolaj Arcel con Mads Mikelsen e Amanda Collin intitolato "La terra promessa" (2023).

Ecco un estratto del film:

La Terra Promessa, film diretto da Nikolaj Arcel, racconta la storia di Ludvig von Kahlen (Mads Mikkelsen). Nel 1755, caduto in disgrazia, si propone di conquistare l’aspra e inabitabile brughiera danese con un obiettivo apparentemente impossibile: fondare una colonia in nome del re. In cambio, riceverà per sé il titolo nobiliare che ha sempre disperatamente desiderato. Ma l’unico sovrano della zona, lo spietato Frederik de Schinkel, crede con arroganza che questa terra gli appartenga. Quando de Schinkel viene a sapere che la cameriera Ann Barbara e suo marito sono fuggiti per rifugiarsi presso Kahlen, il sovrano giura vendetta, facendo tutto ciò che è in suo potere per scacciare il capitano. Kahlen non si lascia intimidire e intraprende una battaglia impari, rischiando non solo la sua vita, ma anche la famiglia che si è formata intorno a lui.

L'ingresso è libero e riservato ai Soci. Le iscrizioni si ricevono alla sede degli Amici del Teatro presso Antichità “Il Quadrifoglio” via Mayer 63/A

Costi iscrizione: tessera Amici Teatro: € 40, validità annuale tessera Associazione Amici del Cinema “La Goldonetta”: € 30, validità annuale La rassegna, iniziata il 12 gennaio con la proiezioni di "The holdovers - Lezioni di vita" del regista Alexnder Payne, proseguirà fino al 13 aprile