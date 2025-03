Proseguono gli appuntamenti della rassegna di astronomia "A spasso con l'universo"

Livorno, 21 marzo 2025 - Questo pomeriggio alle 17 nell'auditorium del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo si terrà un nuovo appuntamento con la rassegna "A spasso per l'universo". La conferenza odierna, fa parte della XIII edizione di “Astronomia al Museo”, una attività annuale programmata dalla Sezione Toscana della Società Astronomica Italiana, che ha sede a Livorno. Essa consiste in un successione di sei conferenze divulgative, a cadenza mensile da novembre ad aprile, rivolte sia alle scuole che alla cittadinanza, a cura di ”astronomi professionisti” provenienti dall’Università di Pisa e dall’INAF di Arcetri-Firenze, i quali ci svelano i segreti del cosmo. Il tema dell'incontro di oggi intitolato "Dalle stelle al laboratorio. L'energia della fusione". Nelle stelle la fusione nucleare rappresenta la sorgente energetica principale in grado di tenerle in vita su tempi lunghissimi. Questo processo appare oggi come una delle fonti energetiche future più importanti per lo sviluppo della nostra società. Nelle stelle il suo funzionamento è permesso dalla auto-gravità della materia in grado di tenere insieme la materia ad altissime temperature. In laboratorio, per realizzare la fusione, l’approccio più promettente è quello del “confinamento magnetico” che rappresenta una delle sfide scientifiche e tecnologiche più importanti del momento. In questa presentazione, partendo dalla descrizione di una stella (formazione ed evoluzione), introdurremo il concetto di fusione e la possibilità di riprodurla in laboratorio. Il curriculum del professore Francesco Califano Il professore Francesco Califano è professore Ordinario, presso il Dipartimento di Fisica dell’Università di Pisa, di Struttura della Materia. La sua attività di “Ricerca In Plasmi” si concentra sullo studio teorico della dinamica dei plasmi magnetizzati dominati da forti effetti non lineari e caratterizzati da una fisica di multiscala, corrispondente a regimi fisici diversi tra loro ma interconnessi. Le ricerche sono condotte in stretto contatto con colleghi sperimentali con riferimento a misure da satellite di grandissima accuratezza. Su questa linea di ricerca è responsabile dal 2014 anni, di “Dual Master Diploma in Physics” con Université Sorbonne: un doppio diploma Magistrale con Sorbonne Universitè che prevede un primo anno a Pisa ed un secondo a Parigi. Il professore è anche il responsabile scientifico di numerosi progetti di supercalcolo ed è membro di numerosi progetti di ricerca europei. Dal 2017 è co-responsabile scientifico dello strumento “Plasma Wave Investigation” consortium, MMO spacecraft (JAXA), della missione “Bepi-Colombo” ESA-JAXA e prima missione spaziale europea per lo studio del pianeta Mercurio lanciata nell’ottobre 2018. Al suo attivo ha duecento pubblicazioni su riviste internazionali con “Referee” ed è Editore Associato del Journal of Plasma Physics, Cambridge University Press.