Proseguono gli incontri fra la cittadinanza e i medici della Ausl Nord - Ovest

Livorno, 12 marzo 2025 - Sabato 15 marzo alle 10 con il titolo “Diagnosi precoce, familiarità e genetica” si terrà un altro degli incontri informativi mensili del ciclo ”Appuntamenti con professionisti” rivolti a tutta la cittadinanza con i medici dell'Azienda Sanitaria Toscana Nord Ovest nell'ambito delle azioni di informazione, prevenzione oncologica e promozione dei corretti stili di vita. Il corso terminerà alle ore 13, in occasione dell'incontro di sabato l'appuntamento sarà con la dr.ssa Gianna Musettini Dirigente OC Oncologia Medica USL Toscana Nord Ovest. L'iniziativa, gratuita ed aperta a tutti, è stata resa possibile grazie al lavoro dell'associazione di volontariato LivornoDonna, Salute e Cultura ODV, nata con lo scopo di perseguire fini di solidarietà sociale, culturale e sanitaria sulle tematiche legate al tumore al seno e più in generale alla salute della donna. L'incontro si svolgerà negli spazi del Centro Donna di via Strozzi, 3, 57123, Livorno (Li). L'evento è stato inserito in "Marzo Donna", il calendario di iniziative organizzato dal Comune di Livorno in collaborazione con numerose associazioni che co-gestiscono il Centro Donna per esplorare l’universo femminile a 360°, valorizzando la figura della donna attraverso l’arte, la musica, la storia, la letteratura, la medicina e l’impegno civile.

Per maggiori informazioni contattare il Centro Donna al seguente numero: 0586 824304