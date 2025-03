Torna per la sua quinta edizione la rassegna "PerPiano"

Livorno, 11 marzo 2025 - Sabato 15 marzo, nella suggestiva cornice della Sala del Mare del Museo di Storia naturale del Mediterraneo, prenderà avvio la quinta edizione della rassegna "PerPIANO”, a cura dell’associazione Livornoclassica.

L’edizione di quest’anno rappresenta un forte collegamento con il prestigioso Livorno Piano Competition; tre dei quattro concerti, infatti, saranno tenuti da artisti internazionali premiati nel corso delle ultime edizioni del concorso internazionale. I programmi proposti sono di grande interesse e spaziano all’interno del repertorio pianistico.

Aprirà la rassegna la giapponese Seika Ishida, artista di particolare sensibilità, formatasi a Vienna e pluripremiata in grandi concorsi internazionali. Nel programma “Le tentazioni della Classicità” , le musiche di Schubert e Beethoven raccontano in modo eloquente quel mondo che, dopo il Congresso di Vienna, non può più dirsi “classico”, mentre Chopin raccoglie gli spunti delle forme passate trasportandole in un clima sonoro completamente nuovo e originale. Gli appuntamenti seguenti saranno domenica 30 marzo con il poliedrico pianista inglese William Bracken; in programma Beethoven, Schumann e Liszt e alcuni momenti di improvvisazione al pianoforte. Un aspetto attesissimo e stimolante da condividere con il pubblico livornese. Il 10 maggio, “Un tè con Sergej Rachmaninov” è l’invito che il pianista ucraino Roman Fediurko rivolgerà al pubblico con programma incentrato sul repertorio russo. Chiuderà la rassegna il 31 maggio “Ritratto d’Autore”; un ascolto certamente nuovo incentrato sull’affascinante e avventurosa figura del compositore americano Abram Chasins, raccontata dal pianista Valerio Premuroso e dall’attrice Mara Gualandris.

Tutti i concerti si terranno alle 17.00 e saranno introdotti dal M° Carlo Palese, direttore artistico della rassegna.

I biglietti hanno un costo di 10 euro per gli interi e di 8 euro per i ridotti (under 25 e over 65). Saranno acquistabili presso la Sala del Mare in occasione dei concerti ma si consiglia di prenotare, scrivendo una mail a info@livornoclassica.it o a segreterie.museo@provincia.livorno.it (possibile anche telefonare al Museo al numero 0586 26711-34).