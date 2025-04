Tutto pronto per la finale del Concorso Internazionale Voci Mascagnane

Livorno, 3 aprile 2025 - Sabato 5 aprile alle ore 18 in Goldonetta si terrà il concerto finale del Concorso Internazionale Voci Mascagnane che per l’occasione sarà aperto al pubblico (ingresso libero fino esaurimento posti) ed assegnerà i premi in palio per questa competizione che verte principalmente sul repertorio lirico di Pietro Mascagni e degli autori a lui coevi. Dei 48 partecipanti iniziali (provenienti da Australia, Cina, Corea del sud, Giappone, Grecia, Italia, Messico, Russia, Serbia, Stati Uniti, Ucraina e Turchia), 12 saranno i finalisti che si sottoporranno alla valutazione di una giuria presieduta da Marco Vinco Direttore Artistico Macerata Opera Festival e di cui faranno parte Marco Voleri Direttore Artistico Mascagni Festival, Emanuele Gamba Direttore Artistico Fondazione Teatro Goldoni, Cataldo Russo Direttore Artistico Teatro del Giglio Puccini di Lucca, Fulvio Venturi Musicologo e Marco Guidarini Direttore d’Orchestra, che sarà impegnato nella prossima produzione per la stagione lirica del Goldoni (Falstaff di Giuseppe Verdi, 24 e 26 aprile); presenterà la serata Paolo Noseda, consulente musicale della Fondazione Goldoni.

“Già con le prime tappe della Mascagni Academy – afferma Marco Voleri – sono testimone di quanto sia alta l’attenzione e la voglia di misurarsi da parte delle nuove generazioni di cantanti sul teatro del nostro Mascagni e sono particolarmente lieto di vedere anno dopo anno questo percorso crescere quantitativamente e qualitativamente, tanto che abbiamo messo a bando del concorso ruoli specifici che i vincitori saranno chiamati ad interpretare sul palcoscenico nel prossimo Mascagni Festival: ulteriore esempio del nostro impegno a favore di una crescita complessiva degli interpreti, che coniughi conoscenza e studio con prassi esecutiva e che vedrà nella prossima masterclass, momento ulteriore ed altamente formativo”. I ruoli messi a concorso riguardano L’amico Fritz e L’ode a Leopardi di Mascagni e l’opera The medium di Giancarlo Menotti.

Sono inoltre previsti il Premio speciale Mascagni, per la migliore interpretazione di un’aria mascagnana d’opera, da camera o sacra: anche qui, al vincitore sarà offerto un concerto all’interno del Mascagni Festival 2025; il Premio speciale offerto da Soroptimist Club Livorno, premio a una voce femminile finalista del Concorso Voci Mascagnane; due borse di studio intitolate a Bianca Maria Galli offerte dall’Associazione Amici del Teatro Goldoni.