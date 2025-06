Villa Trossi, per il 2025 un’estate da 46 serate fra musica, teatro, danza e cabaret

Livorno, 17 giugno 2025 – Torna anche quest’anno l’atteso appuntamento culturale dell’estate labronica: la rassegna “Estate a Villa Trossi”, giunta alla sua undicesima edizione, porterà nel parco di via Ravizza 46 serate di spettacolo, dal 20 giugno al 31 agosto, tra musica, teatro, danza, cabaret, magia e letteratura. Promossa dalla Fondazione d’Arte Trossi-Uberti e ideata dall’Associazione Pietro Napoli, la rassegna gode del patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Livorno, con la direzione artistica di Roberto Napoli e il coordinamento tecnico a cura di Promos. Un cartellone per tutti i gusti Il programma 2025 si annuncia tra i più ricchi di sempre, con spettacoli che spaziano dal jazz al pop, dal soul al folk, dalle melodie napoletane alla musica brasiliana, passando per il musical, la prosa, il teatro brillante e comico, il vernacolo livornese, talk-show letterari, danza e magia. Gli appuntamenti da non perdere L'inaugurazione è fissata per giovedì 20 giugno con un musical per tutta la famiglia, seguito dalla Festa della Musica (21 giugno) e da una serata comica con Consalvo Noberini (22 giugno). Il mese prosegue con pièce teatrali originali, spettacoli di danza mediorientale, commedie vernacolari e omaggi a Luigi Pirandello. A luglio spazio ai grandi nomi della musica italiana e internazionale: tributi a Giorgio Gaber, Ennio Morricone, Aretha Franklin, Whitney Houston e ai Beatles. Il 18 luglio è attesa un'esclusiva esibizione del duo jazzistico Stephanie Trick & Paolo Alderighi, direttamente da Saint Louis. Da segnalare anche la serata del 19 luglio dedicata al Premio Letterario Nazionale Città di Livorno. Il programma prosegue con appuntamenti dedicati alla musica swing, al cabaret, al tango argentino, ai classici di Broadway, alla magia e a originali produzioni teatrali, come “Virginia Woolf al pianoforte” (22 agosto), che unisce musica e letteratura in un concept inedito. Gran finale a ritmo di Beatles Il mese di agosto si chiude con un doppio omaggio ai Beatles: dopo il Vol. 1 del 27 luglio dedicato a Lennon & McCartney dagli esordi fino alla “British Invasion”, il gran finale del 31 agosto con il Vol. 2 celebra la maturità artistica del leggendario duo: Sgt. Pepper, White Album, Abbey Road e il celebre rooftop concert. Un'estate di cultura sotto le stelle Con un mix di nomi noti e giovani promesse, “Estate a Villa Trossi” si conferma anche quest’anno un punto di riferimento per la cultura estiva livornese, capace di unire tradizione e novità in una cornice suggestiva e accogliente.

Tutti gli eventi si svolgono nel suggestivo giardino di Villa Trossi con inizio alle 21.30. I biglietti sono acquistabili in loco un’ora prima dello spettacolo (via Ravizza 76), oppure prenotabili telefonicamente o via WhatsApp al 338-5081221. Prezzo: 12 o 15 euro, a seconda dello spettacolo. Per il programma completo: www.fondazionetrossiuberti.org