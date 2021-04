Livorno, 12 aprile 2021 - "Lo sviluppo del territorio elbano non può prescindere dalla valorizzazione dell'aeroporto di Marina di Campo. Lo stallo a cui stiamo assistendo da ormai troppo tempo mette a serio rischio il futuro dello scalo: serve uno sprint, è necessario che ogni istituzione coinvolta faccia la propria parte. È quanto mai fondamentale che tutte le istituzioni escano davvero allo scoperto e facciano chiarezza sulle proprie posizioni. È all'assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli che chiediamo in particolare di chiarire la propria posizione in relazione alle prospettive dello scalo elbano".

Lo affermano Manuel Anselmi, coordinatore Cgil Arcipelago e Giuseppe Gucciardo, segretario generale Filt-Cgil provincia di Livorno, sottolineando che «l'allungamento della pista - nel caso in cui sussistano tutte le condizioni di garanzia necessarie - rappresenterebbe sicuramente un'opportunità unica di sviluppo che il territorio non può permettersi di perdere. Chiediamo perciò a tutte le istituzioni coinvolte di lavorare con la massima unità di intenti al fine di poter raggiungere questo importante obiettivo».

Per i due sindacalisti «il dibattito non può comunque concentrarsi esclusivamente sull'allungamento della pista. Si deve aprire un confronto anche sull'impatto ambientale, sulle modifiche alla viabilità circostante e sulla messa in sicurezza della zona dal punto di vista urbanistico e idraulico», inoltre «si deve poter disporre di tutta la documentazione obbligatoria relativa alla pianificazione dell'operazione: è perciò quantomai fondamentale che i documenti mancanti siano reperiti nel più breve tempo possibile».

Tuttavia, «lo scalo non può fare a meno di una programmazione relativa ai prossimi mesi. Sarebbe ad esempio importante allestire un collegamento con Pisa, Firenze o altre realtà aeroportuali al fine di consentire ai turisti stranieri di raggiungere velocemente l'isola»