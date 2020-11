Classifica delle scuole superiori livornesi con cui si trova più facilmente lavoro

Con il 60.% di indice di occupazione è l'Iti Galilei la scuola di Livorno con la quale più facilmente si trova lavoro. E' questo uno dei dati di Eduscopio, la sezione della Fondazione Agnelli che si occupa della classifica delle migliori scuole d'Italia, soffermandosi anche sulle classifiche cittadine. Eduscopio calcola l’Indice di Occupazione. Che ci dice qual è la percentuale degli occupati (coloro che hanno lavorato almeno 6 mesi entro i primi due anni dal conseguimento dal diploma), su coloro che non si sono immatricolati all’università (occupati+sottoccupati+altro). Dunque, per valutare la capacità formativa della scuola in termini di inserimento lavorativo dei diplomati, Eduscopio si concentra solo sui diplomati che hanno manifestato un interesse esclusivo per il mondo del lavoro. Guarda qui sotto le tabelle.