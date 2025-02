Livorno, il viceministro Rixi: “Investire sul porto vuol dire portare ricchezza in città”

Livorno, 13 febbraio 2025 – “Il mondo cambia velocemente, l’Italia deve tornare a pensare in grande riguardo alla portualità”. Lo dice il viceministro alle infrastrutture e ai trasporti Edoardo Rixi, che ha visitato il porto di Livorno e il cantiere della Darsena Europa. Una visita in cui ad accompagnarlo c’erano tra gli altri il sindaco di Livorno Luca Salvetti e l’onorevole della Lega Manfredi Potenti.

“Investire sul porto – dice Rixi – vuole dire anche cercare di portare ricchezza alla città. L’Italia deve pensare in grande se vuole mantenere l’occupazione. Se non investiamo e aggiorniamo il sistema infrastrutturale non prendiamo quelle opportunità che il mondo ci può consegnare. L’Italia può potenziare la sua marittimità. La sfida è fare dell’Italia il primo Paese marittimo d’Europa. Serve creare un rapporto diverso anche tra lo stesso sistema portuale e la città”.