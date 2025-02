“Toyo Tires Collesalvetti, 6 lavoratori in mobilità: l’azienda diserta l’incontro”

Collesalvetti (Livorno), 3 febbraio 2025 – "La multinazionale Toyo Tires – accusa la Giunta regionale della Toscana in una nota - diserta la seduta del tavolo di monitoraggio convocato questa mattina in Regione da Valerio Fabiani, consigliere per lavoro e crisi aziendali di Eugenio Giani".

All'attenzione, con istituzioni e organizzazioni sindacali, la decisione dell'azienda di chiudere l'unica filiale di vendita in Italia, quella di Collesalvetti (Livorno) e l'avvio delle procedure di mobilità per 6 dei 25 addetti.

L'azienda Toyo Tire Italia, con sede legale e operativa a Collesalvetti, è controllata al 100% dalla Toyo Tire Holding of Europe con sede in Germania e ha per oggetto il commercio all'ingrosso di pneumatici, camere d'aria e valvole prodotte dalla casa madre giapponese Toyo Tire Corporation. Toyo Tires è presente anche in Inghilterra e Olanda.

"La decisione dell'azienda di non partecipare al tavolo di oggi merita di essere stigmatizzata -afferma Fabiani- la Regione aveva già proposto una gestione sociale della vertenza con l'attivazione del ricorso ad ammortizzatori sociali, ma senza aperture da parte del management italiano. Riteniamo quindi indispensabile un intervento del Governo italiano, per far desistere la multinazionale da questa delocalizzazione in Serbia fatta solo per aumentare la redditività e senza alcuna alternativa per l'occupazione. Come Regione faremo un altro tentativo mettendo a disposizione dell'azienda un incontro in forma separata", conclude Fabiani.