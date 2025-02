Unicoop Tirreno, ottanta candeline. Una festa speciale a Piombino

Piombino (Livorno), 26 febbraio 2025 – Oggi Unicoop Tirreno compie 80 anni, di storia e di attività. Fondata a Piombino il 26 febbraio 1945, in una città ridotta in macerie dalla Seconda guerra mondiale, la Cooperativa ha costantemente lavorato per offrire prodotti di qualità a prezzi equi, promuovere il consumo responsabile e supportare le comunità locali.

Negli anni Unicoop Tirreno ha evoluto il suo impegno, diventando una delle realtà di riferimento nel panorama della grande distribuzione italiana. La Cooperativa fu costituita da 30 persone tra operai, impiegati e artigiani, che diedero vita a ’La Proletaria’, con l’obiettivo di “acquistare all’ingrosso e ripartire fra i soci e le loro famiglie generi alimentari ed altri generi di uso domestico della migliore qualità e alle più convenienti condizioni” e “istituire degli spacci cooperativi anche nell’interesse del Comune”. Tre anni dopo, nel 1948, nacque la prima linea di prodotti a marchio Coop, con l’obiettivo di coniugare eticità e convenienza. Nel 1954 ’La Proletaria’ modificò per la prima volta il suo statuto per estendere la propria attività nei territori circostanti. L’anno dopo entrò a far parte dell’Associazione nazionale cooperative di consumatori (Ancc-Coop), l’organizzazione che si occupa ancora oggi di coordinare gli indirizzi comuni di politica economica, sociale e solidale delle Cooperative italiane. Negli anni Settanta e Ottanta estese la rete di vendita in Toscana e Lazio, anche grazie all’acquisto dei supermercati laziali Stella Market, fino a costituire, nel 1990, la Coop Toscana Lazio, con nuovi statuto e regolamento e soprattutto il lancio delle Sezione Soci, organismi territoriali strumento di rappresentanza democratica e partecipazione, ancora oggi fondamentali per la vita cooperativa.

La crescita continuò negli anni Duemila, grazie agli investimenti e all’apertura di nuovi supermercati. Nel 2004 Coop Toscana Lazio decise di fondersi con Coop Tevere dando vita a Unicoop Tirreno, che rafforzò così la sua presenza su tutta la fascia tirrenica toscana e laziale. Nel 2005 l’espansione continuò, attraverso la fusione con Coop Unione Ribolla. Oggi Unicoop Tirreno, con 100 punti vendita in Toscana, Lazio e Umbria, 3300 dipendenti e circa 500 mila soci, rappresenta una delle più grandi cooperative di consumo in Italia. Da ultimo, nel 2025, Unicoop Tirreno ha lanciato un percorso di aggregazione con Coop Centro Italia, che a giugno porterà alla nascita di una nuova grande cooperativa di consumo nell’Italia centrale: si chiamerà Unicoop Etruria. L’Ottantesimo della Cooperativa sarà oggetto di eventi e celebrazioni nel secondo semestre del 2025.