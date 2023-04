Consigli di zona, ecco le graduatorie provvisorie: tutti i nomi

Livorno, 3 aprile 2023 – “Hanno votato in circa 4000. Davvero un buon risultato, trattandosi dell’inizio del percorso dei nuovissimi Consigli di Zona. Mi ritengo soddisfatto".

Così, con entusiasmo, il sindaco Luca Salvetti commenta i risultati delle elezioni degli organismi di partecipazione decentrata che si sono conclusi domenica 2 aprile, dopo un lavoro di coinvolgimento dei quartieri durato alcuni mesi.

CLICCA QUI per vedere le graduatorie provvisorie con tutti i nomi.

“Un’ occasione che non avevamo dubbi che la nostra città avrebbe colto nel miglior modo possibile”, dice la vicesindaca con delega alla partecipazione, Libera Camici. “In questi mesi abbiamo registrato interesse e voglia da parte dei cittadini di dare un contributo positivo e fattivo al quartiere in cui abitano e questo non può essere che accolto con favore dall'amministrazione comunale”.

La Commissione tecnica si esprimerà sui reclami o contestazioni relativi all'esito delle elezioni pervenuti entro 7 giorni dalla pubblicazione (11.4.2023), entro i successivi 7 giorni lavorativi (20.4.2023), come previsto all'art.8, comma 5 del Regolamento dei Consigli di Zona.

Reclami o contestazioni potranno essere presentati via PEC ([email protected]), tramite presentazione all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune, o alla mail [email protected] allegando documento di identità.

Nelle graduatorie dei Consigli di Zona, in applicazione dell'art.8, comma 6 del Regolamento, per garantire il rispetto delle specificità dei singoli quartieri e la loro rappresentatività all'interno dei Consigli, il consigliere più votato di ogni quartiere entra a far parte del Consiglio di Zona indipendentemente dal numero dei voti conseguiti; per la restante parte si tiene conto dei candidati più votati all'interno di tutto il Consiglio di Zona.