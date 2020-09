Regionali, il segretario Pd Zingaretti a Livorno: "E' il momento di combattere" / FOTO

"E' arrivato il momento di combattere": sono le parole del segretario Pd Zingaretti, in tour in Toscana e arrivato nel pomeriggio a Livorno in piazza Cavallotti. "La destra può solo evocare le paure, ma non sa risolvere i problemi, noi li risolviamo", ha detto Zingaretti. Che ha chiamato tutti a una "discesa in campo" in vista delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre per un sostegno a Eugenio Giani, candidato del centrosinistra alla presidenza. Sul palco, tra gli altri, anche il sindaco Luca Salvetti: "Non so che rapporti nasceranno da una malaugurata vittoria di Susanna Ceccardi - dice Salvetti - Lei non ha risposto ad alcuna delle mie domande e osservazioni che le ho fatto su Livorno".