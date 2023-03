Perini lascia la Lega e passa a Fratelli d’Italia

Alessandro Perini (Foto Novi)

Livorno, 24 marzo 2023 – Movimenti nel centrodestra livornese: il consigliere comunale Alessandro Perini lascia la Lega e approda a Fratelli d’Italia.

“Siamo davvero felici della scelta fatta oggi da Alessandro Perini, di aderire al nostro partito”, annuncia il presidente provinciale Giacomo Lensi. “Alessandro è un valore aggiunto che rafforza il nostro partito. In questi quattro anni che ha svolto la funzione di consigliere comunale di minoranza si è sempre contraddistinto per il notevole impegno politico sulle tante tematiche che affliggono la nostra città e per aver svolto in maniera seria il ruolo di opposizione alla giunta di sinistra guidata dal sindaco Salvetti”.

“Sono davvero felice e onorato di aderire a Fratelli d'Italia. - spiega Alessandro Perini - La mia è una decisione maturata da tempo che oggi si concretizza con l’adesione al partito della Meloni. Un premier del quale nutro la massima stima e fiducia, visto il lavoro che sta portando avanti con tutto il proprio esecutivo nel nostro Paese. Ringrazio Fratelli d’Italia per avermi accolto. – prosegue Perini - Un partito organizzato, che mi ha accolto con entusiasmo. Continuerò, esattamente come ho fatto sino adesso, a onorare al massimo delle mie capacità il mandato in consiglio comunale. Spero di poter contribuire, con il mio lavoro, alla crescita e al rafforzamento di FdI sul nostro territorio. Nella Lega lascio degli amici che ringrazio, con i quali abbiamo fatto assieme un tratto del nostro percorso politico, che considero terminato”.

“Il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia, - aggiunge Andrea Romiti, capogruppo e coordinatore FdI Comune Livorno - si rinforza in vista dell'ultimo anno che ci separa dalle Amministrative. L'azione politica in città sarà ancora più vicina ai cittadini e sempre più attenta allo sviluppo economico e alla tutela ambientale. Sicurezza e degrado saranno al centro delle battaglie politiche che porteremo in Consiglio”.