Rossi (FdI): “Piombino da Livorno a Grosseto? D’accordo con Ferrari”

Livorno, 4 febbraio 2025 – "La notizia con la quale il sindaco di Piombino, Francesco Ferrari ha annunciato l'avvio di un imminente procedimento amministrativo per il passaggio dalla provincia di Livorno a quella di Grosseto, la trovo non solo molto interessante, ma soprattutto mi trova pienamente d'accordo". E quanto afferma Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d'Italia, dopo aver appreso la proposta del primo cittadino piombinese.

"I grandi amministratori locali si riconoscono anche da questo. Dal lancio di grandi sfide. Dalla lungimiranza in prospettiva futura per il bene del territorio che si amministra. Francesco Ferrari è uno di questi". Rossi aggiunge di trovarsi d'accordo anche sul fatto che "tutto l'iter dovrà preventivamente essere accompagnato da una fase di confronto e dialogo con i cittadini, il tessuto sociale ed economico e le istituzioni".

Tuttavia, sottolinea ancora l'esponente di Fratelli d'Italia, "è opinione diffusa, ormai da molto tempo che la città di Piombino, e piombinesi in generale, si sentano molto affini e vicini ai grossetani e alla Maremma. Vuoi per continuità territoriale, vuoi per molteplici aspetti socioeconomici, turistici, culturali, religiosi: la diocesi vescovile, ad esempio, la cui sede è a Massa Marittima, comprende, infatti, anche il comune di Piombino. Pertanto, è alquanto evidente che la collocazione del comune di Piombino all'interno della provincia di Livorno è un dovuta più che altro a un confine burocratico che reale".