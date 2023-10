A Livorno lo spettacolo della Supercoppa del volley femminile

Livorno, 27 ottobre 2023 - Non solo calcio, non solo basket. Livorno è «protagonista» anche del grande Volley. Il Modigliani Forum infatti - ancora una volta sold out con 8mila tagliandi venduti -, il palazzetto dello sport della città, sarà teatro per un giorno domani, sabato 28 ottobre (ore 17.30, diretta tv in chiaro su Rai 2), dell’evento che assegna il primo titolo della stagione 2023/24 della pallavolo femminile: Supercoppa Italiana di volley femminile, trofeo conteso tra la Prosecco Doc Imoco Conegliano e la Allianz Vero Volley Milano. Rispettivamente, la vincitrice dello Scudetto, della Coppa Italia e della Regular Season 2022/23 contro la finalista di Coppa Italia della passata edizione.

In buona sostanza, «il meglio della pallavolo italiana e internazionale», nomi alla mano: da Paola Egonu a Isabelle Haak, da Joanna Wolosz a Alessia Orro, da Myriam Sylla a Monica De Gennaro fino a Sarah Fahr e Laura Heyrman. La mattina della vigilia è stata caratterizzata dalla conferenza stampa di presentazione conclusiva dell’evento nella Sala Cerimonie di Palazzo Civico. Ricevute in Comune dal sindaco Salvetti le delegazioni delle due squadre e dei partner istituzionali che hanno reso possibile la realizzazione dell’evento.

Conferenza moderata dalla commentatrice tecnica Rai Consuelo Mangifesta, con al tavolo seduti il sindaco Luca Salvetti, Enzo Barbaro direttore generale Lega Pallavolo Serie A Femminile, Antonio Santa Maria direttore generale Master Group Sport. Le foto 19 «Non avevo dubbi che Livorno avrebbe risposto con un altro sold out - le parole del sindaco -. Dopo il basket l’amministrazione ha fortemente voluto puntare sul volley, riuscendo a portare in città nello stesso giorno la finale di Supercoppa femminile e del sitting volley (ore 11 a La Bastia).

Insomma, ci sarà da divertirsi». Queste le dichiarazioni di Barbaro: «Arrivare a questo risultato per una partita secca, con questo numero di spettatori segna un record risultato di una sinergia di tutte le istituzioni coinvolte. Sarà una partita che ricorderemo per anni, per valori in campo, e soprattutto per il tifo sugli spalti». «Il sold out non è casuale - sostiene Santa Maria -, deriva da un processo di presenza capillare fatto sul territorio, a partire dalle scuole, andando a giro ovunque per raccontare e pubblicizzare l’evento».

Indiscusse protagoniste della partita di sabato le giocatrici in campo; a margine nelle pause, spazio però allo spettacolo con ballerini, crew (una italiana proveniente da Italia’s Got Talent, una slovena) con coreografie che faranno saltare sul posto gli 8mila del PalaModigliani.

di Francesco Ingardia