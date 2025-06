Libertas, l’ad Bartocci si presenta: “Non ci nascondiamo, il sogno è l’A1”

Livorno, 14 giugno 2025 – Quattro anni di contratto, una carriera con già diversi successi dietro la scrivania. E un’esperienza anche nel campionato di A1. Un profilo alto quello del nuovo amministratore delegato della Libertas (per la prima volta compare questa figura nell’organigramma amaranto) Ferencz Bartocci, 54 anni.

Che si è presentato alla città in una conferenza stampa nella sede di via Pera. Nessun tentennamento e nessuna schermaglia: “ Il sogno è tornare in A1. Per farlo serviranno tante componenti, fortuna inclusa”, dice di fronte ai giornalisti in un sabato meteorologicamente caldissimo. Tante esperienze, tra cui quella con l’Auxilium Torino.

Nell’ultimo anno Bartocci è reduce dall’esperienza in A1 con Derthona nel ruolo di direttore generale. “In questi primi giorni – spiega – mi sono concentrato sul conoscere tutte le figure che lavorano in Libertas. Credo nella verticalità ma anche nell’orizzontalità del lavoro. Tutti sono fondamentali per raggiungere le vittorie. Dobbiamo lavorare pensando che sopra di noi c’è questa doppia L”, dice indicano il logo della Libertas.

Nei giorni scorsi aveva dichiarato che, qualora la Libertas fosse scivolata in Serie B fallendo i playout, avrebbe lo stesso sposato il progetto, facendo un salto di due serie indietro: “E’ vero – spiega – Di questa società mi ha conquistato l’atmosfera al palazzetto e la volontà di raggiungere successi in campo ma anche fuori, con tante iniziative sociali”.

Sulla struttura organizzativa della Libertas: “Ho parlato singolarmente con tutti coloro che lavorano in amaranto. Lunedì 16 giugno ci ritroveremo per una riunione comune, saremo in 25. Siamo già una bella squadra e ripartiremo da lì. Penso che ci siano le professionalità per fare bene”. Gli obbiettivi per la prossima stagione sono chiari: “Cercare di fare qualcosa di più dei playout”. Per un salto di qualità che proietti la Libertas nel futuro. Verso nuovi obbiettivi. Tra cui quello della massima serie, che sarebbe una vetrina importantissima per la città. Tra prima squadra maschile, la squadra femminile del Jolly, il basket in carrozzina e il baskin: tanti progetti per una società, quella del presidente Benvenuti, che vuole far sognare.