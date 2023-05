Alla Pielle Unicusano Livorno serve l’impresa: battere Mestre per riaprire i giochi

Livorno, 20 maggio 2023 – Per questa terza sfida dei playoff la Pielle Unicusano Livorno non ha alternativa: deve battere la Gemini Mestre che ha vinto i primi due match in Veneto. I biancoblù possono riaprire i giochi solo vincendo qui al PalaMacchia.

Starting five. PL: Rubbini Almansi Lo Biondo Campori Lenti. ME: Mazzucchelli Conti Caversazio Sebastianelli Bortolin.

Primo quarto (31-20)

A rompere il ghiaccio è la formazione allenata da Ciocca, con una tripla del capitano Mazzucchelli sfruttando l'extra pass di Caversazio (3-0). Ancora Mazzucchelli, dalla lunetta trasforma i due liberi dopo il fallo subito. Mini break in avvio dei veneti 5-0. Almansi mette subito le cose in chiaro per la Pielle e spara una tripla da 8 metri (3-5). Caversazio subito replica appoggiando al tabellone, realizzando la palla del 3-7. Ritmi in avvio di partita molto alti, con ribaltamenti di campo repentini per entrambe le compagini. Bortolin ha vita facile in area; il centro di Gemini va al ferro facilmente appoggiando la palla del 4-9. Almansi on fire spara la seconda tripla della serata (2-2) per il 7-9, a cui subito replica dalla distanza Mazzucchelli (7-12). Lo Biondo tutto solo segna la tripla del -2 (10-12). La terza tripla consecutiva di uno strepitoso Almansi costringe coach Ciocca alla chiamata del time-out. 13-12 Pielle con 6.11” sul cronometro. Campori segna due punti di fondamentale importanza, in separazione e con step back (16-12) a cui subito risponde Bortolin per Mestre (16-14). Almansi in the zone è semplicemente incontenibile, quarta tripla a segno (19-14). Lenti dall’arco difende forte e attacca, segnando il punto del 21-14. Almansi non ha ancora sbagliato un tiro e piazza l'allungo del +9. Pielle indemoniata a 4’ dal termine (23-14). Lenti prosegue il suo assolo, con altri due punti a referto (25-14). la tripla di Mazzucchelli dall’angolo prova a spegnere i bollenti spiriti dell’Unicusano (25-14), senza riuscirci perché subito replica Campri per il canestro del 27-17. Mazzucchelli non smette di segnare dalla lunga distanza e accorcia le distanze per i suoi (27-20). Lo Biondo sfrutta il tap-in di Rubbini e appoggia al ferro (29-20). Lo Biondo piazza altri due punti per i suoi, dopo un fade away spettacolare a una manciata di secondi dalla fine del primo quarto. Punteggio alla fine del primo tempino: 31-20 Pielle