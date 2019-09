Livorno, 30 settembre 2019 - Ottanta golfisti provenienti da tutta la regione hanno partecipato alla quarta edizione della Coppa del Presidente al Golf Club Livorno. I concorrenti sono stati divisi in quattro categorie per aumentare il numero dei premiati e inoltre è stata organizzata una gara sul putting green riservata ai neofiti. A dare ulteriore lustro all'evento organizzato dal circolo del presidente Andrea Scapuzzi (presidente anche di Federgolf Toscana) c'è stata la presenza del consigliere federale nazionale della Fig, Gianni Collini, intervenuto alla premiazione.

Vincenzo Panichi del Cosmopolitan ha vinto in prima categoria con 43, mentre in seconda Andrea Mecucci (Golf Club Toscana) con 42 ha preceduto Massimo Banti (41) e Michele Tunzi (40). I giocatori di casa si sono rifatti in terza categoria con Adriana Parducci (42), seguita da Giuseppe Parise (40) e Paolo Fancelli (38). Antonio Heusch (49) si è imposto in quarta categoria davanti a Fabrizio Paolotti (47). Il padrone di casa Andrea Scapuzzi ha ottenuto il miglior punteggio assoluto e ha vinto il lordo con 32; alle sue spalle Alberto Galatolo (30). Fra gli ospiti Paola Bonfanti (Acquabona) ha trionfato con 40 e ha preceduto il vicepresidente della Federgolf Toscana Nicola Risaliti (39, Quarrata). Premi anche per i neofiti, impegnati in una gara sul putting green: ha vinto Fabrizio Paolotti con 39, davanti a Maurizio Castellano (39), Simona Alemanno (40) e Isabella Bartolini e Giancarlo Selmi, entrambi con 41.

Simone Nozzoli