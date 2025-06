Basket A2: Libertas, Diana si presenta: “Onore e responsabilità per questa panchina”

Livorno, 17 giugno 2025 – In casa Libertas Livorno è cominciata l’era Andrea Diana. Il nuovo coach è stato presentato negli uffici della società, accompagnato dal nuovo Ad Ferencz Bartocci e dal dirigente Armando Balsano.

«Tornare nella mia città è un onore ed una grande responsabilità – ha dichiarato Diana -. La società ha investito in me ed io ho investito in questo club, perché ho visto un grande potenziale. Si riparte dalla vittoria nel playout, ci sarà da lottare e costruiremo un roster all'altezza. Sappiamo dove vogliamo arrivare, ma ci vorrà tempo e pazienza, ci saranno cadute ma questo progetto è strutturato su più anni".

Il ritorno nella sua città e emozionante: “Sono 16 anni che sono fuori da Livorno e ovunque parlo di livornesità, voglio giocatori di carattere. Tornare a Livorno è un'emozione grandissima, qui ho la mia famiglia e le mie radici, ma dal punto di vista sportivo oltre al cuore sarà importante anche usare la testa, non è facile essere profeta in patria, ma penso sia il momento giusto per tornare, vedo potenziale e ho sentito nelle parole del presidente la voglia di crescere ed andare più in alto possibile».

Il coach si è già gettato sul mercato per la costruzione della squadra del prossimo anno: «Ho già parlato con Fantoni, Filloy e Tozzi, che sono i giocatori sotto contratto. Niccolò Filoni (annunciato ieri dal presidente Benvenuti, ndr) è un soldato, un giocatore di grande energia, può giocare come specialista difensivo e ci darà una grande mano perché ha taglia da categoria superiore. Faremo un viaggio a Las Vegas, alla Summer League, in cui conosceremo e ci faremo conoscere, sicuramente incontreremo qualche giocatore, perché vedere un giocatore di persona e conoscerlo fa la differenza. Nella mia visione gli americani saranno un due e un quattro che può giocare centro, poi saremo pronti a cambiare direzione in base a come va il mercato degli italiani, in particolare quelli da quintetto».