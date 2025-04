Livorno, la bandiera Luci lascia il calcio giocato: “E’ giusto così”

Livorno, 14 aprile 2025 – Andrea Luci, 40 anni, centrocampista bandiera del Livorno con oltre 400 presenze in maglia amaranto, con la quale ha esordito anche in serie A, lascia il calcio giocato.

A fine stagione, dopo aver contribuito quest'anno alla promozione in C, con il suo contributo di esperienza, alla formazione di Paolo Indiani, ha preso la decisione di appendere le scarpette al chiodo aspettando di capire quale sarà il suo futuro: da dirigente, magari del Livorno, oppure intraprendere la carriera di allenatore visto che ha già il patentino.

"Penso che questo sia il momento giusto - ha detto Luci - il mio obiettivo era di riportare il Livorno nei professionisti e ci sono riuscito. Potrei continuare anche per un'altra stagione, ma penso che sia giusto chiudere così".

Dopo aver cominciato la carriera nelle giovanili della Fiorentina e poi nella Juventus, ha giocato a Sassari in C e poi ad Ascoli e Pescara in B prima di approdare al Livorno e alla serie A nel 2013-14.

In C ha giocato anche a Carrara prima di tornare al Livorno a gennaio 2022 e scendere in Eccellenza proprio con l'intenzione di riportare la squadra amaranto nei professionisti, traguardo raggiunto in questa stagione.