Andy Diaz è livornese e cittadino italiano: ha giurato fedeltà alla Repubblica

Livorno, 23 aprile 2023 – Andy Diaz è cittadino italiano. E’ livornese, in forza all’Atletica Libertas, un vero campione. Entrato nel nostro Paese come rifugiato politico, si è dimostrato un atleta di talento e maturo, capace di imporsi a livello internazionale.

Si è concluso, con il deposito del decreto del Presidente della Repubblica e con il giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana, il percorso burocratico per l’ottenimento della cittadinanza italiana all’atleta amaranto Andy Diaz, il forte triplista della Atletica Libertas Unicusano Livorno, vincitore della ultima Diamond League nel salto triplo che quest’anno è riuscito a raggiungere il grande risultato di 17,70. Andy, entrato in punta di piedi come rifugiato politico, è riuscito a dimostrare il suo grande talento, ma soprattutto è la lieta fine a una storia sociale veramente importante.

Ora per lui la storia di italiano e di sportivo di alto livello cambia in vista dei prossimi appuntamenti sportivi, grazie ai suoi tecnici di riferimento Fabrizio Donato e Andrea Matarazzo e tutta una serie di attori che hanno contribuito a questo grande obiettivo.

Ora Livorno avrà una ulteriore freccia nel proprio arco per dimostrare la bontà del movimento sportivo labronico, ma soprattutto potrà ammirare questa grande atleta a livello mondiale nei suoi prossimi allenamenti e gare che si svolgeranno in Toscana.

Per la società il raggiungimento di un importante traguardo sportivo ma anche la soddisfazione di avere svolto un ruolo sociale per un ragazzo che aveva abbandonato i propri territori, un atleta che sicuramente sarà un punto di riferimento per i tanti giovani che si affacceranno alla pratica dell’atletica leggera in un campo scuola che tra poco verrà rimesso a nuovo.