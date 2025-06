Armando Picchi, la classe fa 90

Livorno, 215 giugno 2025 – Il 18 maggio 1969 si gioca Fiorentina-Varese, ultima di campionato. I viola festeggiano lo scudetto conquistato matematicamente la domenica precedente, sul campo della Juventus; ai lombardi servono punti per salvarsi. Vince la Fiorentina per 3-1, il Varese retrocede in B. L’invasione di campo dei tifosi fa finire la partita in anticipo e i dirigenti del Varese pensano a un ricorso. Il capitano-allenatore degli ospiti, però, con grande sportività, dice che la partita è stata regolare: è Armando Picchi, campione in campo e fuori, esempio di lealtà e correttezza.

Picchi, capitano della grande Inter degli anni Sessanta, è nato il 20 giugno 1935 esattamente 90 anni fa a Livorno, città alla quale è rimasto sempre legatissimo nella sua breve vita spentasi il 27 maggio 1971, a 36 anni ancora da compiere.

Protagonista nel Livorno, dove gioca dal 1954 al 1959 come terzino, dopo un anno alla Spal Picchi approda a Milano nella stagione 1960-61. Herrera lo trasforma in libero e in questo ruolo diventa il leader e il capitano della squadra. Nella sua permanenza a Milano (lascerà nel 1967 per contrasti con Herrera) l’Inter vince tre scudetti, due Coppe dei Campioni e due Coppe intercontinentali. Con Picchi l’Inter degli anni Sessanta diventa più che importante, diventa “Grande”.

Dopo l’Inter va a Varese e nel 1968 sposa la bellissima Francesca Fusco, fotomodella di “Grazia“. E’ un amore travolgente e profondo dal quale nascono Leo e Gianmarco. Picchi resta legatissimo a Livorno dove torna ogni estate. Ci torna come allenatore (anche su sollecitazione del fratello maggiore Leo, con cui ha un rapporto strettissimo) salvando gli amaranto dalla retrocessione in C. Poi è la Juve a scommettere su di lui e le sue doti di tecnico emergono chiaramente, ma l’avanzare della malattia lo costringe a lasciare la panchina a metà stagione, fino al drammatico epilogo.

Grande calciatore e grande uomo: solo dopo la scomparsa di Picchi sono venuti fuori innumerevoli gesti di concreta generosità: donazioni a un orfanotrofio, sostegni per i familiari dei detenuti, soldi per costose operazioni all’estero di bambini bisognosi, aiuti a persone in difficoltà economiche.