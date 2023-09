Arriva il primo Trofeo Biolabor Città di Livorno

Livorno, 20 settembre 2023 - Il 1° Trofeo Biolabor Città di Livorno? Un torneo di calcio pensato per i giovani di prospetto da far crescere e mettere in mostra. Si tratta di una manifestazione lanciata e promossa dallo staff del centro di medicina dello sport fondato dal dottor Alessandro Santillo, con la collaborazione del centro di Medicina dello Sport di Livorno G.P. Ferretti 1984 in onore dei 40 anni della società sportiva Livorno 9. Il torneo è riservato a ogni Scuola Calcio per i nati dal 2012 al 2017 e verrà spalmato nei mesi che compongono l’intera stagione calcistica 2023/24. La competizione infatti si struttura con partite da disputare da settembre 2023 fino a maggio 2024, con match che si terranno nei vari campi delle società livornesi aderenti all’iniziativa. Quanto alla formula: tre quadrangolari che vedranno partecipare tutte le società di Livorno: Armando Picchi, Pro Livorno Sorgenti, Portuali, Young Livorno, Virtus Livorno, Carli Salviano, Cecina, Giovani Atleti Tancredi, Orlando, Academy Livorno e ben due squadre del Livorno 9. Nel 1983 nasceva il Livorno 9, una delle realtà storiche del panorama calcistico livornese, dalla fusione tra la società de La Stella e quella Pizzi La Rosa. La celebrazione dell’anniversario è prevista per sabato 23 settembre, alla presenza del sindaco Luca Salvetti (detentore della delega allo Sport). Protagonista indiscusso della storia del Livorno 9 il presidente Oscar Marabotti, alla guida della società da trent’anni a questa parte; la mente dietro «importanti successi calcistici» conseguiti dal club: «Quello più importante di successo - fa sapere la società - è riempire ogni stagione i campi di ragazzini vogliosi di imparare a giocare a calcio. Due le promozioni conquistate nella passata: in Prima categoria e negli Allievi regionali. In futuro, le priorità sono due: mantenere queste due categorie da un lato e dall’altro lavorare per cercare di raggiungere i regionali con i giovanissimi».